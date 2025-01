Polícia de Centro, Délhi, que conspira para matar o ex -CM de Delhi Arvind Kejriwal: AAP

A festa de Aam Aadmi (AAP) na sexta -feira (24 de janeiro de 2025) acusou o centro liderado pelo BJP e pela polícia da conspiração de Delhi de “matar” sua suprema Arvind Kejriwal e instou a Comissão Eleitoral a restaurar sua cobertura de segurança fornecida pela polícia de Punjab. Que foi removido.

Não houve reação imediata do BJP ou da polícia de Délhi à acusação.

Ao se dirigir a uma conferência de imprensa em Nova Délhi, Primeiro Ministro de Délhi, Atishi e seu Punjab, o contador de Bhagwant Mann de 5 de fevereiro e a restauração da cobertura de segurança de Kejriwal dada pela polícia de Punjab, juntamente com uma auditoria de ataques “potencialmente mortal” contra ele contra ele .

Eles alegaram que a polícia de Délhi, que está sob o centro, desviou os olhos aos supostos ataques contra Kejriwal, de acordo com a ordem do ministro do Interior da União, Amit Shah.

“Há dois jogadores envolvidos nessa conspiração para matar Kejriwalji: o BJP e a polícia de Delhi. Ambos estão conspirando para acabar com a vida de Kejriwal. Os ataques foram julgados após outro. Em outubro (ano passado), foi um ataque.

“Escrevemos para o CE exigindo que a segurança de Kejriwal seja restaurada. Não confiamos na polícia de Délhi, pois está sob o controle de Amit Shah”, acrescentou.

Os líderes da AAP alegaram que recorrendo à “política suja” antes das pesquisas de Délhi, o partido de Bharatiya Janata (BJP) conspirou para eliminar a segurança do Sr. Kejriwal.