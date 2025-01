Polícia de Delhi liga estudante por trás de ameaças de bomba escolar a ONG politicamente afiliada

Um aluno do 12º ano, que foi recentemente preso por alegadamente ter enviado ameaças de bomba a mais de 400 escolas da cidade, está ligado a uma ONG que apoia um partido político. Imagem apenas para fins representativos | Crédito da foto: Getty Images/iStock

A Polícia de Delhi alegou na terça-feira (14 de janeiro de 2025) que um aluno da 12ª turma, que foi recentemente preso por supostamente enviar ameaças de bomba a mais de 400 escolas na cidade, está ligado a uma ONG que apoia um partido político.

Um agente da polícia disse ainda que durante a investigação também souberam que a ONG tinha manifestado apoio ao ataque do Parlamento ao condenado Afzal Guru.

“Estávamos rastreando os e-mails e devido a uma rede privada virtual (VPN), foi difícil rastrear sua origem. Também tivemos que determinar se havia um ângulo terrorista”, disse o Comissário Especial de Polícia (Law e Oder) Madhup Tewari. . em uma entrevista coletiva na sede da polícia aqui.

Acrescentou que os prestadores de serviços não conseguiram ajudar a polícia devido ao uso da VPN.

“Nossas equipes rastrearam o menor após os recentes e-mails de 8 de janeiro. Como o remetente da correspondência era menor de idade, a equipe levou seu laptop e celular para exame forense”, disse o policial.

Equipes policiais rastrearam 400 e-mails ameaçadores enviados pelo menor. Também verificaram os antecedentes do seu pai, que tem trabalhado com uma ONG, e descobriram que a organização faz parte de um grupo da sociedade civil que tem levantado questões relacionadas com o enforcamento de Afzal Guru e também está a ajudar um partido político.

Sem citar o partido político, o oficial disse que as equipes estão investigando o assunto.