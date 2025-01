Polícia implantará drones para controlar brigas de galos durante Sankranti este ano em Andhra Pradesh

Um jogador contando notas em uma briga de galos, perto de Gannavaram, no distrito de Krishna, antes do festival da colheita. | Crédito da foto: GN RAO

A polícia está se preparando para usar tecnologia para evitar brigas de galos durante Sankranti em Andhra Pradesh este ano.

O desporto sangrento proibido, que goza de grande patrocínio nas zonas rurais, é celebrado em grande estilo todos os anos durante o festival da colheita.

Desde a sua proibição pelo Tribunal Superior de Andhra Pradesh em 2016, a polícia tem tentado aplicá-la e prevenir a crueldade contra as aves.

“Em nome da diversão, brigas de galos são organizadas durante todo o ano nos distritos de Krishna, NTR, Eluru e Godavari, especialmente durante Sankranti. Apesar da proibição, as brigas de galos acontecem em grande escala todos os anos”, diz V. Shekar, natural de Penamaluru, no distrito de Krishna.

“Os campos verdejantes estão encharcados de sangue e milhares de pássaros morrem em batalha todos os anos. Em meio a aplausos, os aldeões aproveitam o esporte sangrento nos pomares. Sob o pretexto da tradição, os organizadores de brigas de galos matam pássaros em grande número durante o festival da colheita”, diz Pusala Jyothsna, uma amante dos animais.

Os organizadores estão fazendo preparativos elaborados para realizar brigas de galos sob holofotes. Estádios estão sendo organizados nas margens de Krishna e Godavari em Krishna, Eluru, NTR e outros distritos.

Corretores imobiliários, empresários, NRIs, estrelas de cinema e celebridades de Andhra Pradesh, Telangana e outros estados participam das brigas de galo com suas famílias. Alguns milhões mudam de mãos em apostas feitas nesses estádios.

Este ano, a polícia planeja implantar drones para monitorar brigas de galos. A polícia está a realizar programas de sensibilização sobre o jogo proibido e a explicar aos moradores as consequências do envolvimento em actividades ilegais durante o festival.

Recentemente, a polícia invadiu uma fábrica de facas utilizadas em brigas de galos perto de Nuzvid, no distrito de Eluru, e apreendeu uma grande quantidade de facas, matérias-primas e equipamentos utilizados no seu fabrico.

A polícia também invadiu casas de jogo e locais de brigas de galos e prendeu infratores habituais e aqueles anteriormente presos em casos de brigas de galos.

“As brigas de galos são proibidas pela Lei de Prevenção da Crueldade contra os Animais, de 1960, e pela Lei de Jogos AP, de 1974”, afirmam ativistas do Conselho de Bem-Estar Animal da Índia, enquanto apelam ao governo para que tome medidas para acabar com as brigas de galos.

“Este ano vamos implantar drones. Até agora muitos organizadores e jogadores de brigas de galos foram amarrados”, disse um policial.

O colecionador do distrito de Krishna, DK Balaji, orientou os policiais preocupados a formar equipes e tomar medidas para evitar brigas de galos.

O comissário de polícia SV Rajashekar Babu disse que seriam tomadas medidas para fazer cumprir a proibição das brigas de galos.