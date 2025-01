Polícia investiga local onde foi comprada água dura para molhar o Brigadeiro Fadel

Tangerang, VIVA – A Polícia Metro Jaya realizou uma investigação aprofundada sobre o uso de ácido derramado sobre membros da Polícia Nacional, nomeadamente o Brigadeiro Fadel e um residente chamado Dion.

O Chefe de Relações Públicas da Polícia Metro Jaya, Comissário da Polícia Ade Ary, disse que actualmente, para além de perseguir os perpetradores cujas identidades foram apuradas, a polícia também está a investigar o ácido utilizado pelos perpetradores.

“Além de perseguir os perpetradores, também estamos investigando a questão da água dura utilizada. Ao mesmo tempo, apelamos aos vendedores para lembrarem os compradores de não fazerem mau uso deste produto perigoso. também será mau uso e dano a outras pessoas”, disse ele em Tangerang, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

 Chefe de Relações Públicas da Polícia Metro Jaya, Comissário de Polícia Ade Ary em Tangerang Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Também se suspeitava que os perpetradores usariam ácido como arma nas brigas.

“Então o fenômeno de borrifar nossos policiais com água suspeita de ser ácida já ocorreu diversas vezes, ainda está sendo investigado e os autores serão perseguidos. Por favor, não deixe isso acontecer novamente, temos indícios de que a água também “é usada para lutas além de outras ferramentas de espancamento”, disse ele.

Entretanto, disse ele, o estado das duas vítimas começa a melhorar, mas ainda estão a ser tratadas.

“Por último, está começando a melhorar, mas atualizaremos novamente mais tarde. No fundo, em relação a este caso, também estamos apelando para as brigas, pedindo aos pais que ajudem a monitorá-las, as brigas ocorrem muitas vezes à noite, de manhã cedo, então que os pais ajudem a monitorar se seus filhos não estão “Está disponível a partir das 21h, por favor, descubra onde procurar”, disse ele.

Sabe-se que ambos sofreram queimaduras quando estavam prestes a bloquear e dispersar uma briga na fronteira de Jalan Cirendeu Raya, vila de Pisangan, distrito de East Ciputat com Jalan Cabe I, vila de Pondok Cabe Ilir, distrito de Pamulang, cidade de Tangerang ao sul . .

