Polícia prende estudante suspeito de atacar universidade de Tóquio com martelo

Um carro da polícia para na entrada do campus Tama da Universidade Hosei depois que uma mulher brandiu um martelo dentro de uma sala de aula, em Machida, nos subúrbios a oeste de Tóquio, em 10 de janeiro de 2025. Oito pessoas ficaram feridas em um ataque de martelo em Tóquio. universidade em 10 de janeiro de 2025. 10 de janeiro, com um estudante de 22 anos preso no local, disse a mídia japonesa. | Crédito da foto: AFP

A polícia japonesa prendeu um estudante suspeito de um ataque com martelo em uma universidade de Tóquio, que a mídia local informou que deixou vários feridos.

O estudante sul-coreano de sociologia de 22 anos foi detido no local por supostamente atacar um estudante durante uma aula no campus Tama da Universidade Hosei, nos subúrbios ocidentais de Tóquio, na sexta-feira, causando ferimentos leves, de acordo com a Polícia Metropolitana de Tóquio.

A mídia japonesa disse que mais sete estudantes sofreram ferimentos leves quando o suspeito supostamente os atingiu sucessivamente. Não ficou claro se suas ações foram premeditadas.

Notícias Kyodo A agência informou que a suspeita disse aos investigadores que se sentiu “frustrada” depois de ser ignorada e intimidada por seus colegas de classe e usou um martelo que encontrou no campus.

Quase 150 alunos estavam na aula naquele dia e um deles disse a ele kyodo O agressor pareceu balançar o martelo sem rumo, atingindo os que estavam sentados na última fila da sala de aula, e todos fugiram. Outro disse que seu rosto estava inexpressivo e que ele não parecia estar mirando em ninguém em particular, segundo a agência.

A polícia disse que uma investigação ainda estava em andamento, sem fornecer mais detalhes.

Os coreanos ainda enfrentam, por vezes, discriminação no Japão devido ao passado amargo entre os dois países, decorrente da colonização brutal da Península Coreana pelo Japão, que terminou em 1945 com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.

Crimes graves no Japão são raros, mas esfaqueamentos e tiroteios aleatórios ocorreram nos últimos anos.

Em dezembro, uma estudante do ensino médio foi morta a facadas e sua amiga ficou ferida enquanto esperava na fila de um restaurante McDonald’s na cidade de Kitakyushu, no sudoeste do país, em um suposto ataque aleatório, no qual um homem foi posteriormente preso.

Em 2022, três pessoas, incluindo dois estudantes a caminho do vestibular, foram esfaqueadas em frente à Universidade de Tóquio. Um estudante de 17 anos foi preso e posteriormente condenado por tentativa de homicídio.