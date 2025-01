Policiais atacados durante controle de drogas em Roma

A polícia atacou ontem durante uma verificação em Quarticciolo, nos arredores de Roma. Tudo começou quando um homem de origem norte-africana, preso juntamente com uma mulher por terem sido apanhados a traficar drogas, resistiu a pontapear a polícia na tentativa de fuga. Naquele momento, cerca de vinte pessoas chegaram e atacaram os policiais, borrifando-os com spray forte, provocando a fuga do detido, que posteriormente foi localizado.

Agência ANSA Agência ANSA Guerra urbana em Nápoles pela pedra memorial de Sant’Antonio – Notícias – Ansa.it Borrelli, ‘pedras contra a polícia. Precisamos de tanques (ANSA)

Os policiais, com o apoio de outras equipes enviadas ao local a partir do centro cirúrgico da sede da polícia, escoltaram onze pessoas, incluindo um dos dois presos, até a delegacia. No final das verificações rituais, cinco pessoas, 4 de nacionalidade marroquina e uma tunisina, foram consideradas ilegais no país e serão colocadas no CPR de Bari.

Nas últimas horas, os agentes da delegacia de Prenestine localizaram o fugitivo. Ele é um tunisiano de 25 anos que foi preso. A direcção policial sublinhou que os controlos na zona de Quarticciolo continuarão “com ainda maior penetração” para monitorizar a zona e combater todas as formas de actividade criminosa.

“Expressamos a nossa total solidariedade e proximidade aos colegas envolvidos, vítimas de um ataque covarde que atesta a dificuldade crescente de atuação em bairros onde a lei parece ser substituída pela dinâmica do crime organizado e da intimidação coletiva”. O sindicato da polícia de Siulp escreveu isto numa nota.

“É inaceitável num estado de direito que os agentes policiais que estão determinados a garantir a segurança dos cidadãos sejam submetidos a ataques físicos e à obstrução das suas actividades – prossegue a nota – Solicitamos veementemente a introdução de regras rigorosas e intervenções imediatas que protejam policiais e restabelecer o princípio da legalidade nos territórios mais difíceis”. “Os aplausos pertencem à coragem e determinação dos colegas presentes, que, apesar das dificuldades, cumpriram com firmeza o seu dever – prossegue a SIULP -. .

Rocca: “Trazer de volta a segurança e a legalidade”



“O indescritível e intolerável ataque ocorrido em Quarticciolo, onde alguns policiais foram agredidos por um grupo de 20 pessoas durante um controle de drogas. Devemos restaurar a segurança e a lei não só em Quarticciolo, mas também em outras situações mais complicadas em Roma, aliar segurança e recuperação social, deve ser pelo exemplo de Caivano, como já previsto pelo governo: a presença do Estado com o envolvimento pleno das energias extraordinárias da sociedade e do terceiro sector. Que a solidariedade e proximidade do Regional do Lácio. Conselho chegará aos policiais atacados e feridos.” É o que diz o presidente da região do Lácio, Francesco Rocca.

Reprodução reservada © Copyright ANSA