Policiais da UP questionam o homem de Madhya Pradesh que ameaçou “matar” CM Adityanath

A Força -Tarefa Especial (STF) de Uttar Pradesh questionou um homem com sede em Madhya Pradesh que supostamente ameaçou matar o primeiro -ministro Yogi Adityanath, informou a polícia na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025).

O homem, identificado como Sunil Gurjar (20), morador da vila de Hasai Mewda no distrito de MP MP, havia chamado as autoridades para o escritório do CM por telefone e ameaçou matar o Sr. Adityanath, para a Polícia da Estação das Linhas Civis Por Darshan Shukla. Pti.

Uma equipe da UP STF chegou aqui na terça -feira (11 de fevereiro de 2025) e interrogou o Sr. Gurjar, mas não foi preso, disse o funcionário.

Até agora, nenhum caso foi registrado, disse ele.

Ele acrescentou que nenhum registro criminal de Gurjar foi encontrado e mais investigações estão sendo realizadas, acrescentou.

Gurjar, que estudou para a classe 8 e estava envolvido na agricultura, disse Pti Isso emitiu a ameaça, pois ele queria se tornar um “presente”.