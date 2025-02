Policiais indianos excluem o desempenho de Ed Sheeran

Concerto de rua implementado por um músico em Bengalur foi interrompido por autoridades que alegaram que a aprovação não foi dada

No músico ao vivo, Ed Sheeran, na cidade de Bengalur, no sul da Índia, a polícia da cidade interrompeu no domingo por causa da aprovação que não foi aprovada, informou a mídia local.

O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, mostra Sheeran cantando e tocando seu violão na Church Street, tocando sua música popular ‘Form Of You’.

De acordo com um policial citado por New Indian Express, a aplicação da lei recebeu um convite ao relatar distúrbios causados ​​pelo desempenho na Church Street, que é a área central do distrito comercial de Bengalur. Um policial afirmou que a multidão começou a inchar rapidamente, o que levou a polícia “Intervendo e gerencie a situação” Antes de ele aumentar ainda mais.

Inicialmente, um policial, que supostamente não estava ciente da identidade do cantor, pediu a Sheeran para parar de executar, mas as demandas foram negligenciadas.

Os policiais desligaram os instrumentos de microfone e musical para realizar a performance, de acordo com um vídeo que circula nas redes sociais.

A ação policial causou raiva entre os amantes da música, que começaram a protestar e gritar em desacordo. No vídeo, Sheeran pode vê -lo dizendo: “Temos permissão para estar aqui, mas esse policial o exclui”. O incidente rapidamente criou as mídias sociais de Buzz, e alguns o chamaram de vergonha para Bengalur – o Vale do Silício indiano, conhecido por sua cena musical de sucesso. Outros destacaram a luta constante da cidade com falta de espaços públicos para eventos culturais.

“Foi decepcionante quando a polícia o parou com músicas do meio; eles deveriam ter deixado ele terminar. Mas no geral, foi uma experiência inesquecível”. Um transeunte que testemunhou o cenário disse Times of India.

“Não havia caos para multidões ou distúrbios de trânsito – era uma manhã tranquila no domingo. Eu realmente não entendo por que eles tiveram que parar um ícone internacional como Sheeran para se apresentar”, “” A outra pessoa citou jornais.

O músico está na Índia como parte de sua turnê mundial.

Mais tarde, o cantor no Instagram alegou que sua equipe havia recebido as licenças necessárias. A polícia respondeu, explicando que a empresa de gerenciamento de eventos realmente os abordou para permissão para se apresentar na Church Street, mas o pedido foi rejeitado devido ao alto nível de tráfego na área, que geralmente está lotado.