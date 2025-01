Policial que viajava em um veículo de duas rodas no viaduto é ferido por manja

Entre as várias pessoas feridas pela manja chinesa, este Sankranti era um policial de trânsito que trabalhava para a polícia de trânsito de Langar Houz.

A vítima foi identificada como Shivaraj. O oficial voltava para casa de Langar Houz para Golnaka por volta das 15h de terça-feira (14 de janeiro) quando sofreu um corte profundo no pescoço.

De acordo com o inspetor de trânsito Langar Houz, Shivaraj estava no viaduto Tilak Nagar-Narayanguda quando o fio chinês manja se enroscou em seu pescoço. Sem perceber, ele continuou cavalgando e antes que pudesse reagir, a ameaça causou um corte profundo. Ele foi imediatamente transferido para um hospital público em Narayanguda, onde recebeu os primeiros socorros com cinco pontos.

Ele está estável e atualmente se recuperando em sua residência, acrescentou o funcionário. Um caso foi registrado e a investigação está em andamento.

No ano passado, um soldado do exército indiano de Visakhapatnam foi morto enquanto dirigia no viaduto Langar Houz, em 14 de janeiro.