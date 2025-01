Política do Pentágono do Pentágono de viagem ao aborto da era Biden

O Pentágono atingiu uma política de administração de condução para cobrir os custos de viagem para os membros do serviço e seus dependentes que devem atravessar as linhas do estado para receber abortos e outros cuidados reprodutivos, de acordo com um novo memorando.

A mudança, que entrou em vigor na terça -feira, foianunciado em um memorando Postado pelo Defense Travel Management Office na quarta -feira.

A medida é a última ação do governo Trump que visa esfregar as políticas sociais da era Biden que os críticos afirmam distrair os militares de sua missão de defender a nação.

De acordo com o ex -presidente Biden, o ex -secretário de Defesa Lloyd Austin, no início de 2023, estabeleceu políticas para fornecer licenças pagas e reembolsar as tropas e dependentes que tiveram que viajar para fora do estado onde estavam estacionados para obter um aborto ou outro atendimento reprodutivo.

Esse acesso foi oferecido para que as tropas pudessem receber com segurança os cuidados médicos necessários, mesmo que fossem baseados nos estados onde o aborto foi significativamente reduzido após a reversão da Suprema Corte de Roe V. Wade.

O governo Biden apontou um memorando legal do Departamento de Defesa, escrito em outubro de 2022, que constatou que a lei “não proíbe o uso de fundos para pagar despesas, como um dia ou despesas de viagem, que são incidentais ao aborto”.

Os oponentes republicanos, no entanto, atacaram a política como uma fuga para fugir das leis federais que impediam os contribuintes de serem usados ​​para abortos.

O problema levou o senador Tommy Tuberville (R-Ala.) A manter promoções militares não políticas por quase um ano para protestar contra a política. Ele argumentou que era uma violação da proibição da emenda Hyde para gastar fundos federais em abortos. No entanto, a emenda permite fundos em casos de estupro, incesto ou salvar a vida de um paciente.

Mas o presidente Trump emitiu uma ordem executiva com direito a formar a emenda Hyde, buscando fechar essas lagoas.

A ação do Pentágono foi rapidamente criticada pelos legisladores, incluindo a senadora Jeanne Shaheen (DN.H.), que dirigiu um grupo de 18 senadores democratas e independentes que denunciam a medida.

“Esta decisão elimina a capacidade dos membros do serviço de acessar os cuidados reprodutivos de que precisam, o que é nada menos que abominância”, diz Shaheen. “É postulado contra um objetivo central do Departamento de Defesa: garantir a saúde e o bem -estar de todos os nossos membros do serviço, para que nossa força permaneça pronta o tempo todo para proteger os americanos e manter esta nação segura”.

Os legisladores apontam que os membros do Serviço dos EUA.

A carta acrescenta que, em um momento em que os militares já enfrentam desafios de recrutamento e retenção, esfregar a política envia uma mensagem para as mulheres, que representam 17 % do Exército dos EUA, “que não são tão valiosos quanto seus colegas masculinos”.

