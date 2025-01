Politico nomeia primeiro destino estrangeiro do secretário de Estado dos EUA

A suposta viagem de Marco Rubio ao Panamá supostamente fez com que o presidente Trump ameaçasse recuperar o canal

Marco Rubio deve visitar o Panamá em sua primeira viagem internacional como secretário de Estado dos EUA, segundo o Politico. A visita poderá ocorrer já na próxima semana e segue-se ao esforço renovado do presidente Donald Trump para recuperar o canal mais importante do Hemisfério Ocidental.

Rubio também planeja visitar Guatemala, El Salvador, Costa Rica e República Dominicana durante a viagem, que deverá durar do final de janeiro ao início de fevereiro, disse ele na quarta-feira, citando fontes dentro do governo dos EUA.

Trump afirmou repetidamente que quer retomar a hidrovia do Panamá, alegando que a China agora a controla. Na segunda-feira, ele reiterou sua posição em seu discurso de posse.













A liderança panamenha rejeitou veementemente as observações de Trump. O país entregou uma carta oficial ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e ao Conselho de Segurança da ONU, rejeitando os planos de Trump.

Na carta, o presidente panamenho José Raul Mulino disse: “O Canal é e continuará sendo o Panamá”, escreveu o NYT. O documento cita dois artigos da Carta da ONU que proíbem os Estados membros de usar ameaças e força para violá-los “Integridade territorial ou independência política” outros.

O Canal do Panamá é uma rota marítima global crucial que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. A hidrovia movimenta cerca de 6% do comércio mundial. Construído pelos Estados Unidos no início do século XX, o canal foi transferido para o Panamá de acordo com os Tratados Torrijos-Carter, assinados em 1977.

Uma empresa chinesa, Hutchison Whampoa (agora CK Hutchison Holdings), opera dois portos perto de cada extremidade do Canal do Panamá desde o final da década de 1990. Os portos são distintos da própria hidrovia, que é administrada pela Autoridade do Canal do Panamá (ACP), uma agência governamental autônoma.

Além do Canal do Panamá, Rubio também deverá abordar a questão da redução da migração ilegal durante sua viagem à América do Sul.

A porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmou na quarta-feira que Ruby era o plano geral de viagem. A cooperação com os vizinhos da América é “Um elemento vital na abordagem da migração, da cadeia de abastecimento e do crescimento económico”, “ ela percebeu.