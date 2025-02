Polizotti ferido em martelos, o agente dispara um agressor

Um jovem que martelou dois agentes da polícia de trânsito nas conexões de rodovia Ivrea-Santhià, no Viverron Sud, na área de Turim, e foi ferido por um agente de tiro, é um francês de 26 anos.

No que diz respeito ao homem, ele teve um acidente de trânsito que não estava envolvido em outros veículos e foi resgatado por um motorista de van acompanhado por uma estação de serviço.

Aqui, o francês tentou entrar no carro e ameaçou as pessoas que estavam a bordo. A polícia então bateu na patrulha e o jovem atingiu -os na cabeça com um martelo que se escondia debaixo das roupas. Nesse ponto, um dos agentes extraiu uma arma e disparou, atingiu o atacante, mas também o outro agente. O jovem e um dos policiais feridos foram levados para o CTO de Turim.

A bala entrou em um dos carros estacionados no estacionamento na área de Turim, onde dois policiais foram apanhados hoje e um dos agentes iniciou fogo e atingiu o atacante. O veículo estava entre os analisados ​​policiais e investigadores científicos para a reconstrução do incidente.

Quando o carro afetado foi afetado, estava vazio porque os moradores estavam dentro da área de estacionamento. Assim que saíram, eles não puderam continuar sua jornada antes da investigação e afirmaram que não notaram o ataque.

“Estávamos dentro do bar – explicamos Lorenzo Apolonia, da AOST, gerente emérito da superintendência regional do patrimônio cultural e das atividades do vale do Aosta, o professor de Tratado de Turim – e notamos qualquer coisa. Nada chegou. Chegamos. Pouco antes de pedirmos e pagarmos um carro.

O orifício está no lado direito do carro, perto da porta traseira.

