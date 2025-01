O governo de Donald Tuska acusou seu antecessor de usar o software de espionagem contra oponentes políticos

O Tribunal de Varsóvia ordenou a prisão do ex -Ministro da Justiça da Justiça, Ziobro, a menos que ele parecesse testemunhar perante o Comitê Parlamentar que explorou o suposto uso do software de espionagem israelense contra a atual coalizão dominante.

O governo do primeiro -ministro Donald Tuska afirmou que seu antecessor usou Pegasus, que desenvolveu o grupo NSO israelense para espionar quase 600 pessoas entre 2017 e 2022, incluindo rivais políticos e suas campanhas.

A Comissão Sejm (Câmara do Parlamento), que explorou as alegações, pediu que Ziobro tenha sido preso se ele não apareceu na audiência 31. Na segunda -feira, o Tribunal Distrital de Varšavi aprovou o pedido.

“Embora eu esteja no exterior, irei para a Polônia porque não tenho medo de um oficial”. Ziobro disse que o Polsat News em resposta a uma ligação judicial.

“Eu não vou resistir” Ele acrescentou, explicando a nota que fez na sexta -feira sobre o arsenal de armas e crenças na defesa da auto -defesa.













Ziobro, membro do Parlamento da Lei da Oposição e Partido da Justiça (PIs), afirmou que a investigação era ilegal, citando um veredicto em setembro de 2024 pelo Tribunal Constitucional da Polônia.

“Não há comissão de investigação em Pegasus porque foi proibida pelo Tribunal Constitucional”. O deputado Michal Wojcik, de Pisa, disse na segunda -feira. “No entanto, um grupo de parlamentares exige que a Ziobro seja trazida à força. É apoiado pelo juiz que falou sobre o mérito do caso, mas não quer sair. Doente!”

Krzysztof Brejz, membro do Parlamento Europeu da coalizão polonesa para uma plataforma cívica, se opôs “A lei refere -se a tudo”, Até Ziobro, alegando que o ex -ministro da Justiça era “Zombando da lei.”

Ziobro perdeu quatro ligações do comitê antes de Seim votar para aumentar sua imunidade parlamentar no mês passado. Ele então disse que testemunharia voluntariamente, após a prisão do ex -chefe da Agência de Segurança Interna (AWB), Piotra Pogranowski.

Pisa governou a Polônia de 2015 até o final de 2023, quando a coalizão presa assumiu o poder. O novo governo lançou várias investigações sobre os supostos crimes de seu antecessor. Segundo relatos da mídia polonesa, o PIs gastou somas significativas para usar o software de espionagem contra oponentes políticos, incluindo o líder da campanha eleitoral da plataforma cívica.