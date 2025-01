Pongal 2025 em Coimbatore: touros Jallikattu em exposição em frente a um showroom têxtil

Cross Cut Road em Gandhipuram não é estranho às multidões festivas, mas este Pongal, Shree Devi Textiles, conseguiu atrair um tipo de público completamente diferente. Uma semana antes de Pongal, numa tarde dourada e solarenga, a atenção de quem se reunia no exterior do showroom têxtil foi atraída não para os saris ou para os descontos festivos, mas para cinco majestosos touros que se encontravam serenamente à entrada do salão, com o salão. estilo de um tradicional vaadivasal (o portão pelo qual os touros entram na arena em Jallikattu). P Sivaganesh, proprietário do showroom têxtil e diretor administrativo do Vellingiri Gaushala, um santuário para 230 touros localizado no sopé das colinas de Vellingiri, estava por perto, interagindo com a mídia e os transeuntes. “A maioria desses touros são veteranos do Jallikattu”, explica ele, “eles estão agora aposentados ou prestes a se aposentar, mas fazem parte de nossa cultura e história”.

As raças em exibição incluem Theni Ice Marai, Kaariaapatti Marai, Kangeyam Kaari, Pulikulam Semmaal e Kankrej Rajasthan.

Os visitantes assistem fascinados e muitos pegam seus celulares para tirar uma selfie com os animais. Embora alguns possam ver isto como uma estratégia de marketing inteligente, Sivaganesh vê a iniciativa como uma celebração da herança Tamil, lembrando às pessoas a ligação cultural e histórica entre as touradas e o desporto de Jallikattu.

“Quando o Supremo Tribunal emitiu uma ordem para proibir Jallikattu em 2016-17, muitos proprietários de touros em Madurai e distritos próximos foram forçados a vender os seus touros, muitas vezes em matadouros”, diz ele, “Foi então que decidimos intervir. Compramos cerca de 210 touros em mercados em lugares como Vadipatti e Alanganallur e os transportamos para nossa Gaushala, no sopé das colinas Vellingiri. Agora cuidamos de 230 touros e tratamos todos como estrelas.”

“São os touros menos agressivos, selecionados para garantir segurança. Muitos deles ganharam prêmios em Jallikattu”, explica Sivaganesh. “Ao exibi-los, queremos lembrar ao público urbano que Pongal é mais do que roupas novas e cana-de-açúcar. “Os touros são parte integrante da nossa cultura.”

P Sivaganesh com um touro Crédito da foto: Praveen Sudevan

Sivan, zelador de Vellingiri Gaushala, compartilha sua perspectiva. “Trabalho aqui há 10 anos e também tenho 12 touros”, diz ele, apresentando Kabali, um touro de Kankrej. “Não usamos Kabali para Jallikattu, mas para transporte e exposições.”

“Treinar touros para Jallikattu é um processo rigoroso”, explica ele. “Todas as manhãs nós os levamos para passear, treinamos para enfiar os chifres no chão e simulamos o ambiente competitivo. “Também garantimos que eles sejam bem alimentados, tomem banho e façam exercícios diariamente, inclusive natação.”

Celebrando a herança

Para visitantes como Priya Ramachandran, engenheira de software de 28 anos, a experiência é uma revelação. “Sempre ouvi histórias sobre Jallikattu, mas ver esses touros de perto é outra coisa”, diz ele. “É uma bela lembrança das nossas raízes e das tradições que celebramos durante Pongal.”

Ramesh Kumar, proprietário de uma pequena empresa de 45 anos, compartilha desse sentimento. “Esses touros trazem lembranças da minha infância na cidade. A exposição é uma forma maravilhosa de manter vivas as nossas tradições, mesmo em ambientes urbanos”, afirma.

No entanto, nem todos estão completamente calmos. Anitha Rajan, uma professora de 39 anos, expressa a sua preocupação. “Embora seja encorajador ver esforços como este, estou preocupado com o bem-estar dos touros. É preciso tratá-los com cuidado e priorizar seu conforto”, afirma.

Sivaganesh garante que a segurança é fundamental. “Esses touros são devidamente aproveitados e monitorados em todos os momentos. Nossos treinadores, que são participantes treinados do Jallikattu, compartilham anedotas com os visitantes, garantindo que os touros permaneçam calmos. A resposta tem sido esmagadora, as pessoas tratam os touros como celebridades, tiram fotos deles e até perguntam se podem tocá-los”, ri.

“Todos viemos de raízes rurais”, diz Sivaganesh. “Para quem não pode regressar aos seus locais de origem para ir a Pongal, ver estes touros aqui cria um sentimento de pertença. “É uma forma de nos mantermos ligados à nossa herança.”