Ponnam Prabhakar apaga as apreensões dos líderes do BC nos resultados da pesquisa de castas

O ministro do bem -estar do BC, Ponnam Prabhakar, líderes do Congresso e representantes das associações de BC em uma reunião na Secretaria | Crédito da foto: acordo especial

Enquanto as organizações de classe atrasada apontaram certas falhas no parceiro de Telangana, a casta, a pesquisa econômica, trabalhista e política, o ministro do bem -estar das classes atrasadas, Ponnam Prabhakar, tentou quebrar o mito envolvendo líderes e líderes proeminentes BC organizações.

O ministro causou as opiniões dos líderes do BC, tendo em vista certas apreensões e “campanha enganosa” da oposição Bharat Rashtra Samiti (BRS) e do Partido Bharatiya Janata (BJP) e disse que suas preocupações seriam levadas ao ministro principal para o Partido do Ministro do Principal para o Principal para o O ministro principal Revanth Revanth Reddy para abordá -los.

Ele lembrou aos líderes que essa era uma ocasião histórica, já que Telangana era o único estado que assumiu a pesquisa a perfilar o estado social, econômico, educacional, trabalhista, político e de castas.

A reunião com a participação de líderes do BC como R. Krishnaiah, Vakulabharanam Krishnamhan Rao, o ex -oficial do IAS Chirejeevulu e os líderes do Congresso – Suresh Shetkar, MP; Verapalli Shankar, MLA; Os ex -parlamentares K. Keshava Rao, Madhu Yashki e Anjan Kumar Yadav, além do presidente da Comissão do BC, G. Niranjan, entre outros.

“Nenhum outro estado do país sequer pensou nisso e, em vez de apreciar esse governo histórico do governo, a oposição está tentando enganar”, disse o ministro disse O hindu. “Precisa de muita convicção e desejo de garantir a justiça social e, sob a orientação de Rahul Gandhi, o governo de Telangana concluiu que esse exercício nunca foi feito na Índia independente”, disse ele.

A reunião viu os líderes do BC expressando suas opiniões sobre várias questões, incluindo a redução relatada na população do BC. O ministro os informou que, como a Comissão do BC não tinha infraestrutura suficiente para concluir o exercício dessa escala de massa, o departamento de planejamento conduziu a pesquisa.

Algumas das sugestões incluíram um impulso especial para coletar os detalhes das famílias que não puderam participar da pesquisa devido a vários fatores. Dizem que a participação foi menor na área da Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC), enquanto a resposta nas áreas rurais foi enorme.

O ex -presidente da Comissão BC, disse Vakulabharanam Krishnamhan Rao O hindu que a reunião garantiu que os lapsos seriam cobertos e recebessem o movimento do governo para levá -los em confiança. Isso limpará as dúvidas e infunde a confiança, ele disse enquanto aprecia o esforço.

Ponnam Prabhakar disse que todos apreciaram o compromisso do governo e que qualquer sugestão que surgiu na reunião levaria o ministro principal para discussão.