Pontos da bússola da competitividade da UE na proposta: "Mude o curso ou arrisque o futuro"

Bruxelas – “Num sistema global em que aumentam as tensões geopolíticas, a competição pela supremacia tecnológica e a luta pelo controlo dos recursos, a liberdade, a segurança e a autonomia da Europa dependem mais do que nunca da sua capacidade de inovar, competir e crescer”. Isto é o que lemos ao apresentar a proposta Bússola Competitividadecuja apresentação está prevista para a próxima quarta-feira. “Sem mudanças urgentes em março e sem acesso, o futuro da UE como potência económica, destino de investimento e centro industrial está em risco”.

“A nova comissão tem um mandato político ambicioso baseado nas directivas políticas do Presidente para ser uma comissão para crescimento eles investimentoa competitividade está no centro deste mandato e esta comunicação define a bússola que orientará o trabalho nos próximos cinco anos e estabelece as ações prioritárias para relançar o dinamismo económico na Europa”, lê-se na introdução do documento visto pela ‘ANSA.

“São três fatores relevantes Para a dinâmica da produtividade europeia: um défice de inovação, especialmente em comparação com o setor tecnológico e digital dos EUA, que reflete uma estrutura industrial mais estática na Europa, com menos empresas em fase de arranque e menores despesas do setor privado em investigação e inovação; a transição para uma economia com impacto neutro no clima e o impacto da energia mais elevada e mais volátil do que a dos principais concorrentes; A incerteza de um contexto geoeconómico e de segurança em constante evolução, no qual as longas cadeias de abastecimento globais estão a tornar-se frágeis e as dependências excessivas podem transformar-se em vulnerabilidades arriscadas”.

A Bússola de Competitividade da UE, lê-se no projeto, lança “direções para o trabalho nos próximos anos” com base em alguns princípios: “Competitividade sustentável, acabar com a lacuna de inovação” com outros países “E acabar com a dependência energética, planear a desurbanização”. “Começaremos com o primeiro rascunho Ônibus Simplificação no próximo mês, que incluirá nos setores reportados de financiamento sustentável, duas due diligence de sustentabilidade e taxonomia”, lê-se na minuta, vista pela ANSA.

Por volta dos seus cinco anos – o documento estipula intervenções no mercado único, v simplificaçãonas competências, na competição financeira, na coordenação. “Começaremos com a primeira proposta de simplificação do Omnibus no próximo mês, que incluirá uma simplificação em grande escala nos sectores de reporte de finanças sustentáveis, dois esforços em sustentabilidade e taxonomia”, lê-se no texto, propenso a alterações no Ultima daqui para o próximo colégio de comissários.

“Para garantir uma regulação adequada da dimensão das empresas, será proposta uma nova definição de empresas cotadas caracterizadas por mid-caps”, explica a bússola, segundo a qual Bruxelas “tomará as medidas necessárias para atingir o objetivo de redução as obrigações de reporte em 25% para as empresas e 35% para as pequenas e médias empresas”. Além disso, entre as intervenções previstas no plano, “A Comissão irá propor um novo instrumento de coordenação da competitividade para incentivar os Estados-Membros com prioridades comuns de competitividade em áreas-chave seleccionadas e apoiar Projetos de interesse comum europeu“Ainda estávamos lendo o texto.

Há também aceitação no compasso da competitividade 28. regime jurídicoalém daqueles dos 27 estados da UE, conforme sugerido na relação de leitura. Será um conjunto de regras harmonizadas esperadas em 2026 para empresas inovadoras, simplificando a inadimplência, a legislação trabalhista e tributária. Baseia-se no projecto de comunicação da ANSA. No segundo trimestre deste ano, espera-se uma proposta de combinação de poupança e investimento, apelo feito tanto no relatório de leitura como no relatório Draghi. Uma revisão do Plano Siderúrgico e do Mecanismo de Ajuste de Carbono (CBAM) é esperada para este ano.

