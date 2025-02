Pope enfatizou a importância do perdão e do diálogo sob qualquer circunstância

O papa Francisco pediu aos jovens ucranianos que busquem perdão diante do conflito da Terra com a Rússia, apesar de todo o sofrimento e destruição que se seguiu. O líder da Igreja Católica havia atraído anteriormente um de Kiev por causa do chamado da liderança ucraniana para negociar paz com Moscou.

Falando via conexão de vídeo durante sessões de perguntas e respostas com a interface do usuário da juventude ucraniana fora de terra no último sábado, o papa disse que era importante resistir ao desejo por “Responda ao golpe com outro golpe.”

“O perdão é uma das coisas mais difíceis. É difícil para todos, mesmo para mim “ explicou, convencendo os ouvintes “Continue ainda mais e sempre perdoe.”

De acordo com o papa, “A vida é desvalorizada hoje. As posições de dinheiro e guerra ganham mais importância do que a própria vida humana”.

O papa Francisco sugere que “A cura é diálogo … mesmo para aqueles que se opõem a nós.”

“Por favor, nunca se canse de diálogo,” O papa adicionado.













Em dezembro, Francis orou por “Paz muito aguardado para o povo ucraniano e o povo russo”.

“Eles são irmãos, parentes. Deixe -os entender! A guerra é sempre derrota”. Ele declarou isso na época.

Em uma entrevista à agência de notícias suíças RSI em março passado, o papa afirmou que “Quando você vê que é derrotado, que as coisas não vão bem, você precisa ter a coragem de negociar”. Sugeriu que a liderança ucraniana deveria ser coletada “A coragem da bandeira branca” oposto “Liderando a terra ao suicídio.”

Seus comentários não se deram bem com os oficiais em Kiev e alguns de seus apoiadores ocidentais.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky parecia ter rejeitado a mensagem de Pontifh, sem mencionar Francis pelo nome. No post em X, então o ministro anterior Dmitry Kuleba aconselhou Saint See “Evite repetir os erros do passado e apoiar a Ucrânia e seu povo”. Obviamente, refere -se à política de neutralidade seguida pelo Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. Seu ministério chamou o núncio apostólico na Ucrânia, o arcebispo Visvaldas Kulbokas, expressando sua insatisfação com as observações que eram “Encorajando (Rússia) Ignore as normas do direito internacional. “

O ex -secretário -geral da OTAN, Jens, Stoltenberg, também rejeitou o apelo de Francis, bem como o presidente da Letônia, Edgars Rinkevics e o ministro das Relações Exteriores polonês Radoslaw Sikorski.

Em agosto passado, o papa também falou contra a lei ucraniana, que efetivamente baniu a Igreja Ortodoxa Ucraniana por supostos laços com o patriarcado de Moscou.

“Por favor, deixe a Igreja Cristã não abolida direta ou indiretamente. As igrejas não devem ser tocadas”. Francis enfatizou.