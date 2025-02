Pope hospitalizado, tem uma infecção nas vias aéreas

O papa é hospitalizado em Gemelli policlínica em Roma. Os cuidados em casa para a bronquite não funcionaram, então o papa concordou em ir ao hospital ”para algumas investigações de diagnóstico necessárias e continuação do ambiente hospitalar de bronquite, conforme relatado pela sala de imprensa no final da manhã.

No final do dia, a primeira atualização de seus estados de saúde veio da sala de imprensa do Vaticano: “Após o grão de bronquite, ele conduziu uma investigação especializada nos dias de hoje e iniciou a terapia medicamentosa no hospital. Os primeiros testes mostraram uma infecção da infecção do trato respiratório.

Francesco, no entanto, não perdeu sua positividade: “O papa está equilibrado, está de bom humor, ele também leu alguns jornais”, de fato relatou o porta -voz Matteo Bruni. Francesco já transferiu reuniões para a sede de Santa Marta para permanecer mais reparado. Mas a partir de amanhã, ele foi intenso três dias para o Jubileu de Artistas: Audiência do Jubileu amanhã e domingo e segunda -feira em Cinecittà. Tudo é cancelado porque a bronquite está puxando há quase dois meses e o descanso real e o tratamento são necessários. Muitos estavam preocupados com a saúde do papa no domingo passado, quando ele comemorou a missa na praça de St. Peter ao vento e ainda definitivamente dia de inverno. O segundo personagem é que os medicamentos serviram em sua residência, dependendo do que aprendem com base na cortisona e também através do Flebo, não criaram melhorias.

Vídeo O papa interrompe a leitura: “Eu ainda tenho bronquite”

O papa foi ao hospital depois que a audiência passou pela manhã, incluindo o primeiro -ministro eslovaco Robert Fico. Ele recebeu saudações com gaudium et spees e também sorriu com a presença de algumas crianças pequenas. No entanto, sua hospitalização já foi determinada. A idéia de continuar a se importar no hospital está há vários dias, mas Bergoglio resistiu. “Estou melhor”, disse ele de acordo com fontes de entes queridos, “prefiro curar em casa”.

Em vez disso, ele vendeu o conselho da equipe médica. Por outro lado, nesta manhã parecia pacífica, mas mais fraca que o habitual, relata as fontes da casa Santa Marta. Era difícil passar da cadeira de rodas para o assento, que foi preparado para audição; Os colaboradores tiveram que ajudá -lo. Ficou muito inchado por dias, provavelmente para o recebimento e cansado da cortisona. Também é hora de obter a ajuda dos colaboradores para ler manifestações, como aconteceu no meio de uma audiência geral. Outras atualizações médicas são esperadas amanhã no final da manhã. Três dias passivos foram cancelados, embora exista um ponto de interrogação em Angelus que o hospital possa transmitir. Será necessário ver como o papa reage às terapias.

