Pope: o vício em redes sociais causa “podridão do cérebro”

“A liberdade é a coragem de decidir. Vamos aproveitar a oportunidade para renovar, reforçar essa coragem. Coragem para libertar o coração do que a estraga”. O Papa Francisco disse que isso disse em um discurso durante uma reunião no auditório do Pavel VI. com jornalistas e comunicadores participando do Jubileu do mundo da comunicação.

“Vamos colocar respeito pela parte mais alta e nobre de nossa humanidade no centro do coração, vamos evitar que seja preenchido com que podridão e causa podridão – continuação -. Cada um de nós contagens, por exemplo” deslizando, em redes sociais que O Dicionário de Oxford descrito como a palavra do ano “.

“Onde podemos encontrar um remédio para esta doença, se não, trabalhando juntos para o treinamento, especialmente para os jovens?” conhecimento e promove o crescimento pessoal e a participação ativa de todos no futuro de sua comunidade ”.

“Precisamos de empreendedores corajosos, engenheiros corajosos de computadores para que a beleza da comunicação não fique perturbada”, acrescentou Francis.

POPE: Libere jornalistas injustamente presos



“Quero lembrar com vocês todos aqueles que são prisioneiros apenas por serem uma profissão fiel de jornalistas, um fotógrafo, um operador de vídeo, que eles queriam olhar com seus próprios olhos e tentar dizer o que viram. Existem muitos! “. .

Que a “porta” se abra, que eles podem retornar à liberdade, porque a liberdade de jornalistas aumenta a liberdade de todos nós. Sua liberdade é a liberdade para cada um de nós ”, acrescentou Francis.

POPE: Os jornalistas sabem como ficar ao lado de marginalizado



“Ser jornalista é mais do que uma profissão. É uma profissão e missão. Você, comunicadores, tem um papel crucial para a sociedade atual nos fatos e na maneira como os comunica”. O Papa Francisco disse que isso disse em um discurso durante uma reunião no auditório do Pavel VI. com jornalistas e comunicadores participando do Jubileu do mundo da comunicação.

“Sabemos -continuação -: linguagem, atitude, tons podem ser cruciais e podem ser a diferença entre a comunicação que reflete esperança, cria pontes, abre portas e estradas que aumentam a distribuição, polarização, simplificação da realidade”.

O papa enfatizou que “o seu é uma responsabilidade especial. A sua é uma tarefa rara. Suas ferramentas de trabalho são palavras e imagens. Mas antes de estudar e reflexão, a capacidade de ver e ouvir; ver ou ouvir, e de reviver – nos corações Dos que leem, ouçam você, siga – uma sensação de bem, mal e nostalgia depois do bem que você diz e conta.

Pope: Aponte a liberdade de imprensa e expressão de pensar



“Eu pergunto – assim como meus antecessores na minha frente – para que a liberdade da imprensa e a expressão do pensamento sejam defendidas e protegidas com o direito fundamental de ser informado. Informações gratuitas, responsáveis ​​e corretas são herdadas”. Conhecimento, experiência e virtudes que precisam ser mantidas e apoiadas ”. Assim, em seu discurso para se encontrar em Sala Nervi com os participantes do Jubileu do mundo da comunicação. “Sem ele, corremos o risco de não distinguir a verdade da mentira; Sem isso, estamos nos expondo a crescentes preconceitos e polarização, o que destrói os laços da coexistência cívica e nos impede de construir a irmandade novamente ”, acrescentou o papa.

