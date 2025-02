POPE: “Tenho dificuldade em respirar” e interrompe a homilia

“Agora peço desculpas por um momento e peço à Maestra para continuar lendo por causa da dificuldade em respirar”. É uma frase publicada pelo Papa Francisco – aplaudindo dezenas de soldados presentes na praça de St. Pedro do Jubileu das Forças Armadas – interrompe a leitura da homilia e transmitindo o texto da leitura do arcebispo Diego Ravelli, o mestre da celebração litúrgica do Pontificador. Hoje em dia, o papa sofreu uma bronquite: mas ele nunca interrompeu o programa auditivo, mas limitado a mantê -los na Casa Santa Marta.

