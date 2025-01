Por inspetores gerais de demissão, Trump está cobrindo a fraude da era da pandemia

Fingir registrar animais de apoio emocional dos animais era um esquema lucrativo para um homem de Washington, DC, que recebeu fraudulentamente mais do que US $ 2,1 milhões em empréstimos de alívio pandêmico da administração de pequenas empresas em 2020.

Ele usou os fundos para comprar um barco de 33 pés, um carro novo e uma casa anexada no nordeste da DC, a fraude desse agressor foi descoberta por pesquisadores, incluindo o inspetor -geral da SBA, e foi condenado a 78 meses de prisão Em 2022.

Existem milhares de investigações abertas sobre fraude da era da pandemia na SBA, mas em 24 de janeiro, o presidente Trump eliminou o diretor de fraude da agência, o inspetor -geral Hannibal “Mike” Ware, sem causa, e provavelmente em violação da lei, juntamente com 17 Outros inspetores gerais da agência.

Os legisladores de ambas as partes devem se preocupar com o demitido de Ware 86 % de toda a fraude pandêmica nos programas de ajuda de US $ 1,2 bilhão da SBA.

Nos últimos três anos, tive uma primeira fila na SBA, onde dirigi nossos esforços do Congresso, incluindo a limpeza da fraude do primeiro governo Trump. A Ware trabalhou em estreita colaboração com a liderança e o Congresso da SBA, desempenhando um papel fundamental na recuperação dos dólares dos contribuintes em associação com a liderança da agência.

Nossa equipe fez uma revisão intensiva da equipe para buscar uma provável fraude com contribuições dos empréstimos e conselhos dos membros do Congresso. Compartilhamos essas informações com o Inspetor -Geral, que frequentemente foi associado a outras agências federais para a aplicação da lei para investigar e promover a justiça. Essas investigações tiveram apoio bipartidário, e o ex -presidente Joe Biden assinou uma lei para fatura bipartidária Aumentar o estatuto de limitações da fraude pandêmica de cinco a 10 anos, o que significa que o inspetor -geral poderia estar investigando fraudes pandêmicas durante os próximos quatro anos do governo Trump.

A demissão do inspetor -geral mostra uma mudança nas prioridades para o novo governo longe da conversa republicana aponta para ficar difícil com a fraude. Em vez disso, permitirá que golpistas e criminosos evitem a responsabilidade. Por exemplo, o ex-senador e agora secretário de Estado Marco Rubio (R-Fla.), Autor da legislação que cria programas de pandemia, disse que os golpistas “devem ir para a prisão e pagar a restituição do que roubaram”.

Mercadoria testemunhado Antes do Congresso, seu escritório tem “mais de 100 anos de trabalho de investigação criminal” através das mais de 250.000 dicas recebidas pela linha direta de fraude da SBA, que gerou 95.000 clientes em potencial. Durante meu tempo na SBA, nossa equipe de liderança nem sempre estava alinhada com as recomendações do inspetor -geral, mas nossas linhas de comunicação direta ajudaram a fortalecer nossos esforços de prevenção de fraudes. As investigações de Ware não foram vistas como partidárias demais e ganharam elogios bipartidários dos críticos persistentes da SBA, incluindo a representante Beth Van Duyne (R-Texas), que disse que Ware fez um “”Trabalho louvável“Na luta contra fraudes.

O Inspetor -Geral e o Congresso costumavam reconhecer que o governo Biden herdou problemas de massa que o administrador da SBA, Isabel Guzman, trabalhou para corrigir. Ela ordenou que a agência opere com velocidade e certeza: implementar padrões para verificar as declarações fiscais e executar exames de fraude automatizada antes de pagar fundos para impedir que os contribuintes fossem para truques fiscais ou criminais.

Sob a vigilância de Guzmán, a SBA implementou um conselho de revisão de risco de fraude, no qual tive o privilégio de servir, para analisar os riscos de fraude nos programas da SBA. A SBA também colocou em operação uma nova tecnologia para implementar eficientemente futuros programas de emergência com menos risco de fraude e fortalecer os programas centrais de desastres e empréstimos comerciais da agência.

Essas reformas fizeram a diferença, mas também a associação da SBA com nosso inspetor -geral. Os membros do Congresso trouxeram preocupações diariamente ao meu escritório sobre seus eleitores que foram afetados por fraude. Recebemos dicas sobre a fraude do programa de proteção contra verificação, incluindo empregadores que não eram elegíveis para os empréstimos que receberam. Os idosos e as empresas legítimas roubaram suas identidades para obter empréstimos para obter empréstimos durante os primeiros dias da pandemia. Todos esses casos foram investigados pelo inspetor -geral e pela polícia, e seu escritório ajudou a recuperar centenas de milhões em fundos roubados.

Os contribuintes podem perder bilhões se os golpistas puderem evitar a investigação, e a decisão de demitir o inspetor -geral da SBA é uma luz verde para criminosos e uma tentativa descarada de encobrir as falhas do primeiro mandato de Trump. Se os membros do Congresso realmente levarem a recuperação dos dólares roubados dos contribuintes e a luta contra a fraude, eles se retirarão e restaurarão Ware e outros inspetores gerais de despedida em suas posições.

George Holman é o ex -administrador associado de Assuntos Legislativos e Congresso na administração de pequenas empresas. Ele trabalhou anteriormente em Capitol Hill para o líder da maioria do Senado Harry Reid.

Fonte