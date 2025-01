Por não querer dar RP2.000, um homem em Cempaka Putih foi perseguido e esfaqueado

Centro de Jacarta, Viva – A Polícia Setorial de Cempaka Putih prendeu os autores da perseguição com as iniciais MRF (22) no mercado Cempaka Putih Rawasari, no centro de Jacarta, na tarde de sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

A perseguição ocorreu no início da manhã, por volta das 02h00 Wib, no mesmo local em que os autores foram detidos. Inicialmente, a vítima J (32) com seu amigo S (36) foi chantageada com seus colegas. Os perpetradores pediram RP2.000. Mas a vítima recusou.

“O violão da vítima foi apreendido pelo agressor. A vítima tentou devolver o violão. Mas o agressor que estava em estado de influência, emoções e imediatamente perseguiu a vítima usando uma arma afiada de um tipo de faca”, disse o chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Cempaka Putih, Subcomissário Comissário da Polícia de Januar, no sábado, 25 de janeiro de 2025.

Como resultado da perseguição, a vítima J (32) sofreu facadas na parte frontal da cabeça e ao redor do abdômen. Então, após a polícia receber o boletim de ocorrência, eles imediatamente fizeram a cena do crime (cena do crime). Yossy disse que seu partido também dividiu a equipe em busca de testemunhas e provas.

“Conseguimos proteger os perpetradores e as provas na forma de um soco inglês e um colar contendo uma pequena faca supostamente usada para esfaquear a vítima”, disse ele.

Além disso, disse que as vítimas J (32) ainda estavam em tratamento no hospital. Enquanto os perpetradores foram acusados ​​ao abrigo do Artigo 351 do Código Penal por perseguição severa. A pessoa em questão é ameaçada com uma pena de cinco anos de prisão.

