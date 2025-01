Tacoma FDque foi transmitido em TruTVfoi cancelado após a 4ª temporada. Desde então, os fãs da série têm se perguntado por que a série não foi renovada para a 5ª temporada.

Isto é o que descobrimos.

Por que a 5ª temporada do Tacoma FD foi cancelada após quatro temporadas?

O cancelamento do Tacoma FD após a 4ª temporada provavelmente se deve ao fato de a TruTV ter parado de criar conteúdo de comédia com roteiro. Isto foi confirmado pelos criadores da série Kevin Heffernan e Steve Lemme, que também interpretaram os papéis principais do Chefe Terry McConky e Steve Lemme. Eles confirmaram isso em um Instagram publicação, onde também agradeceram ao elenco e equipe técnica pelo trabalho, e expressaram sua gratidão aos fãs da série.

Também é possível que o cancelamento do Tacoma FD se deva a decisões monetárias (via Discurso de tela). Essa mudança do conteúdo de comédia com roteiro não se limitou apenas à TruTV. Canais irmãos como TBS e TNT também pararam de criar conteúdo com script. Por exemplo, a TBS cancelou Miracle Workers, estrelado por Daniel Radcliffe e Steve Buscemi, após quatro temporadas.

Hassie Harrison, que interpretou a filha do chefe McConky e colega bombeira Lucy, ficou triste com o cancelamento. Ela compartilhou sua decepção. Instagramonde ele chamou seu papel de “o emprego dos seus sonhos”. Harrison acrescentou que poderia ter desempenhado o papel “para sempre” se o show não tivesse sido cancelado.

Tacoma FD supostamente encontrou ainda mais audiência depois que todas as quatro temporadas foram disponibilizadas na Netflix. A história se passa principalmente em um corpo de bombeiros em Tacoma, Washington. Ele gira em torno da vida profissional dos membros do corpo de bombeiros que lidam com vários incidentes relacionados a incêndios. Também explora a camaradagem entre os membros.

Além de Heffernan, Lemme e Harrison, a série também estrelou Marcus Henderson, Gabriel Hogan e Eugene Cordero.