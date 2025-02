Em 28 de janeiro, o governo Trump anunciou que era oferecendo uma compra cerca de 2 milhões de trabalhadores federais. Aqueles que aceitarem esta oferta receberão salários e benefícios completos por 8 meses. A expectativa é que 5 a 10 % dos trabalhadores federais aceitem esta oferta que resulte em economias estimadas em US $ 100 bilhões anualmente.

Essa abordagem é atraente, pelo menos na superfície. A força de trabalho do governo federal está inchada. O Departamento de Eficiência do Governo ou Doge, dirigido por Elon Musk, vê claramente a oportunidade de substituir o capital pelo trabalho. A inteligência artificial pode tornar cada vez mais muitas das tarefas que os trabalhadores federais realizam agora.

As economias potenciais são atraentes, mas talvez também ilusórias.

A redação corporativa estava na moda entre as empresas da Fortune 500 nos anos 90. As eficiências que serão realizadas na redução de uma força de trabalho são atraentes em teoria, mas muitas vezes podem ser difíceis de alcançar na prática.

Se você é o CEO de uma Corporação 500 Fortune (ou presidente dos Estados Unidos) e pensa logicamente em como reduzir o pessoal, comece naturalmente fazendo ofertas de compra para trabalhadores menos produtivos.

O problema dessa abordagem é que você pode encontrar rapidamente um atoleiro legal, principalmente se seus trabalhadores menos produtivos forem desproporcionalmente não -brancos. As demandas de discriminação de emprego exigem muito tempo e são notavelmente caras de litigar.

O fato de a redução do pessoal geral se tornar uma prática comum na América corporativa sugere que a administração fez os cálculos e determinou que os benefícios que os empregadores esperavam da redução seletiva de trabalhadores de baixa produtividade excederam os custos de litígio esperados. Isso explica por que os empregadores procuram reduzir o valor frequentemente recorda a compra de ofertas em geral.

No entanto, o problema com as ofertas através do conselho é que é provável que os trabalhadores da maior produção os aceitem porque esses trabalhadores tenham as oportunidades externas mais lucrativas. No caso do governo federal, esses trabalhadores podem aceitar o pagamento e benefícios de oito meses e nunca perder um dia de trabalho.

Pelo contrário, é provável que menos trabalhadores da produção tenham poucas oportunidades externas, se houver, portanto, sua melhor estratégia pode ser rejeitar a oferta do governo. Isso tenderia a deixar para trás uma proporção maior de baixo rendimento no governo: trabalhadores menos qualificados ou menos diligentes que se apegam ao trabalho que não podem se dar ao luxo de perder.

A indústria de telecomunicações no final do século XX enfrentou um cenário não muito diferente do que o governo federal está experimentando hoje. Dada a perspectiva de uma rápida mudança tecnológica devido ao advento da tecnologia de microchips, a indústria encontrou uma força de trabalho inflada.

A prática comum era oferecer ofertas de compra através do conselho para facilitar a redução do pessoal necessário para obter uma combinação eficiente de capital do capital. O crescimento da produtividade para essas empresas não foi notável ou pior nos anos imediatamente após essas iniciativas de redução de pessoal. Uma explicação plausível para esse desenvolvimento é que os trabalhadores que aceitaram as ofertas foram trabalhadores desproporcionalmente de alta produtividade.

Este exemplo ilustra o problema inerente às compras através do conselho para facilitar a redução do pessoal. Isso resulta em um problema de seleção adversa nessa redução subsequente, o empregador permanece com uma proporção maior do tipo de trabalhador “incorreto”. Um problema semelhante é apresentado nos mercados de seguros de saúde. As pessoas mais doentes também são as mais propensas a se registrar no seguro de saúde.

Portanto, os empregadores enfrentam algo “Hobson Choice“-A possibilidade de disputa proibitivamente cara com redução seletiva ou uma força de trabalho boba com redução geral de tamanho.

Existe um caminho melhor a seguir? Para combater o “problema de drenagem cerebral” associado à redução do pessoal geral, o empregador pode querer considerar os títulos reter os trabalhadores de alta produtividade. Isso pode levar várias maneiras diferentes, mas um modelo é oferecer aos trabalhadores de alta produtividade um ano de compensação adicional a cada quatro anos que permanecem empregados com a organização. Com essa abordagem, o empregador aumenta a probabilidade de reter os trabalhadores de alta produtividade.

A Duxting do governo Trump é uma iniciativa louvável liderada por um dos industriais proeminentes de nosso tempo. Oferece alguma esperança de que seja mais do que apenas janela. No entanto, as armadilhas abundam no curso da redução de uma força de trabalho.

A história ensina que a administração do governo é diferente de administrar um negócio e que uma força de trabalho reduzida não é sinônimo de uma força de trabalho mais eficiente. Esses são apenas alguns dos desafios desanimadores que enfrentam almíscar e seus compatriotas.

Dennis L. Weisman, Ph.D. Ele é professor de economia na Universidade Estadual de Kansas.

