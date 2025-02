Por que a IA deve ser um selo distinto da assistência estrangeira americana

O futuro da liderança global americana depende de mais do que o poder militar ou o domínio econômico. É também a batalha pelos corações e mentes das pessoas em todo o mundo. Em suma, o poder suave é importante.

Com os fundos de ajuda externa dos Estados Unidos e Secretário de Estado Marco Rubio agora atuando como administrador da USAID, Washington está reavaliando seu papel no cenário mundial. É provável que o resultado remoda a base da assistência externa americana.

Temos uma recomendação bipartidária e urgente para formuladores de políticas no caminho do cinto: a inteligência artificial deve se tornar um pilar da assistência externa americana.

A IA está transformando indústrias, educação, comércio e segurança em todo o mundo. Mas a experiência em IA permanece concentrado nas mãos de alguns estados ricospartida Países em desenvolvimento Em desvantagem. Os Estados Unidos têm a oportunidade e o imperativo estratégico de fechar essa lacuna.

A IA pode ajudar na preparação de desastres, racionalizar as respostas humanitárias e também ajudar os governos a prever e mitigar os riscos. Pode aumentar o crescimento econômico, melhorar a segurança pública e melhorar a governança. A IA pode ser um multiplicador de força, oferecendo o melhor retorno do investimento para o compromisso global dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos estão bem posicionados para liderar a assistência estrangeira promovida pela IA. Sem transferir tecnologia sensível, Washington pode ajudar os aliados a criar regulamentos de IA, treinar seus funcionários do governo e compartilhar as melhores práticas para integrar a IA na administração pública.

O governo dos Estados Unidos já Ai implantado Inúmeras maneiras, desde otimize as cadeias de suprimentos até a detecção de fraude. Essas lições podem ser inestimáveis ​​para os países associados que buscam modernizar os serviços cidadãos.

Os benefícios não são apenas externos. A IA também pode melhorar a eficiência da ajuda externa dos Estados Unidos, automatizar processos internos, identificar o gasto de resíduos e melhorar a supervisão do Congresso.

Além da governança e do desenvolvimento, a IA é um ativo estratégico na competição global de influência. A indústria de IA dos Estados Unidos, projetada para fazerBilhão de investimentosAntes do final da década, ele prospera com os efeitos da rede: quanto mais usuários adotam plataformas americanas, as mais fortes essas plataformas se tornam. Ao expandir a adoção de sua IA no exterior, os Estados Unidos também podem moldar os padrões e regulamentos globais da IA.

O poder suave continua sendo a arma não -secreta dos Estados Unidos. A 2023 Poll Gallup Ele descobriu que os Estados Unidos ainda desfrutam de uma vantagem do poder sofrimento sobre a República Popular da China em 81 países. Mas essa vantagem pode estar corroendo. Hollywood, uma vez uma força dominante na diplomacia cultural, viu sua influência diminuindo. Enquanto sete dos 10 melhores sucessos de bilheteria chineses em 2012 foram a Hollywood Productions, até 2023, nenhum filme americano fez o corte.

Nesse cenário em mudança, os restantes embaixadores culturais americanos são suas universidades e gigantes da tecnologia. O Vale do Silício – Apple Hogar, Google, Meta, Microsoft e OpenAI – ainda cative a imaginação global. A associação com essas empresas para treinar jovens profissionais no exterior pode ajudar a consolidar a influência dos Estados Unidos nas próximas décadas.

A IA é mais do que uma ferramenta: é um fornecedor de valores mobiliários. Algoritmos moldam percepções, crenças, decisões e até quadros morais. Tiktok, a jóia da coroa do soft power da China, influencia o público global por meio de um empurrão algorítmico sutil. Mas a IA vai além: não apenas expõe os usuários ao conteúdo, mas gera ativamente respostas para suas perguntas.

Os Estados Unidos devem garantir que suas tecnologias de IA, com base nos princípios de transparência, responsabilidade e inovação, dominam o mercado global. Se Washington não agir, a coroa de liderança poderá ir a Pequim.

A China entende a importância estratégica das ferramentas e políticas de IA. Durante a última década, Pequim derramou Mais de US $ 1 bilhão Na iniciativa do cinturão e da estrada, expandindo sua infraestrutura e sua impressão digital em 150 países. A IA agora está integrada ao ecossistema de iniciativas, apoiado pelos gigantes da tecnologia controlados pelo estado da China.

Enquanto a China se destaca em hardware, os Estados Unidos continuam a dominar o software. Até recentemente, os esforços de Pequim eram amplamente domésticos, com exceções como Tiktok. Mas o lançamento da Deepseek, o modelo de grande porte da China, aponta uma mudança quântica. A Índia, tradicionalmente cautelosa de aplicações chinesas, tem manifestou interesse em depseek. Se os Estados Unidos não afirmarem sua liderança na IA no exterior, a China preencherá o vazio.

Rubio descreveu Uma prova clara Para a ajuda estrangeira dos Estados Unidos: deve tornar os Estados Unidos mais seguros, mais fortes e mais prósperos. Ai marca as três caixas. Melhora a estabilidade global, alimenta o crescimento econômico e garante que os Estados Unidos, não a China, estabeleçam regras de participação digital para o século XXI.

Em um mundo cada vez mais moldado, os Estados Unidos devem transformá -lo na pedra angular de sua assistência externa. A IA é a chave para ganhar amigos e países influenciados no século XXI.

James Cooper é professor de direito na Escola de Direito Ocidental da Western, na Califórnia, em San Diego e Kashyap Kompella, CFA, ele é o fundador de Pesquisa RPA2aiUma empresa de analistas de IA. Seu recente livro de melhor vendendo é Intitulado “Um guia curto e feliz para inteligência artificial para advogados”.

Fonte