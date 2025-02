Por que a NFL tem um aviso de 2 minuto?

(Nexstar) – Se você já viu muitos comerciais ou está apenas esperando o programa de tempo de tempo de Kendrick Lamar, as múltiplas interrupções para O Super Bowl Pode ser um pouco irritante. No entanto, ninguém pode ser mais confuso do que o aviso de dois minutos duas vezes por jogo.

Todos os jogos da NFL têm avisos de minuto, tempos de espera automáticos que ocorrem quando o relógio do jogo atinge a marca de dois minutos no final do segundo e quarto trimestre. Após o aviso de dois minutos, certas regras de execução do relógio também entram em vigor.

Por que a NFL interrompe os jogos e usa regras diferentes quando apenas alguns minutos são deixados no meio?

Por que os jogadores da NFL não podem mostrar suas pernas durante os jogos?



Como você terá adivinhado, o aviso de dois minutos oferece outra oportunidade para comerciais, que têm valor monetário, especialmente durante o Super Bowl (os pontos foram vendidos Um recorde de US $ 8 milhões este anoEles dizem os relatórios). Ele também tem valor para as equipes, que o vêem como um tempo de espera de bônus, disse o ex -marechal de campo da NFL Rich Gannon Los Angeles Times Em 2016.

Apesar de seus benefícios modernos, mais tempo de anúncio e quebra adicional, a regra de dois minutos já teve um objetivo mais necessário.

Quando os jogos profissionais de futebol começaram no final da década de 1890, não havia relógio para que os times e treinadores verifiquem, explicou o arquivista do Hall of Fame do futebol profissional, Jon Kendle, ao La Times. Por outro lado, as autoridades foram aconselhadas a notificar os capitães da equipe quando o tempo estava exausto no meio, geralmente quando havia cinco a dez minutos (o jogo tinha duas metades de 45 minutos naquele momento).

Com o passar dos anos, o jogo ficou mais curto. Em 1942, as regras mudaram e o aviso ocorreu na marca de dois minutos, disse Kendle. Sete anos depois, as regras mudaram novamente, pedindo um tempo de espera em que o aviso de dois minutos é concedido.

O aviso de dois minutos tornou -se um aviso menos Na década de 1960 Depois que a NFL decidiu usar o relógio do estádio como o relógio oficial do jogo (e é por isso que às vezes verá que o oficial solicita que o relógio seja reiniciado).

Por que alguns jogadores da NFL usam dois protetores orais?



Como mencionamos anteriormente, existem regras diferentes para certas peças após o aviso de dois minutos.

Por exemplo, se houver um tempo de espera após o aviso de dois minutos, o time de jogador ferido será cobrado tempo de espera, se eles ainda não usaram os três que obtêm ao meio, de acordo com oLivro de regras da NFL. As equipes não podem cometer falhas, como a base intencional ou lançar um passe ilegal, para preservar o tempo.

Então, enquanto sua equipe fica pegajosa sobre como usar os últimos dois minutos de metade ou jogo, você pode levar esses dois minutos para encher sua placa de lanche ou verificar o seu Apostas.

Fonte