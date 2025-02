Por que a política de três idiomas se opõe a Tamil Nadu?

As paixões do idioma foram revividas em Tamil Nadu, graças ao Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan. Defendendo a retenção dos fundos de Samagra Shiksha para Tamil Nadu, o ministro questionou quando o resto do país aceitou a fórmula de três idiomas sob a política educacional nacional, por que Tamil Nadu exerceu o monopólio?

Ele acusou seus líderes de serem divisivos, politicamente motivados e privados dos alunos da oportunidade de aprender três idiomas. Ele agiu que Tamil Nadu não estava chegando a um acordo com a Constituição e ignorando o estado de direito.

Em reação fortemente, o primeiro -ministro MK Stalin questionou o fornecimento da Constituição exige a política de três idiomas.

Mas por que estamos ouvindo reações tão fortes agora e por que Tamil Nadu se opõe à política de três idiomas?

Script e apresentação: D. Suresh Kumar

Videografia: Thaminharan b

Edição: Shibu Narayan