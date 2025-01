Por que a SEC está processando Elon Musk pela propriedade do Twitter?

Ele SEGUNDO recentemente réu Elon Musk sobre sua propriedade do Twitter, agora X. Isso intrigou muito muitas pessoas que querem saber por que o fundador da Space X estava enfrentando tal processo. Musk comprou o Twitter em 2022 por US$ 44 bilhões.

O processo da SEC contra Elon Musk é explorado aqui.

SEC processa Elon Musk por divulgação de propriedade do Twitter

A SEC abriu um processo contra Elon Musk na terça-feira por sua suposta falha em divulgar adequadamente sua propriedade do Twitter, conforme exigido pela lei federal, permitindo-lhe comprar ações do Twitter a preços artificialmente baixos antes de adquirir a plataforma por US$ 44 bilhões.

Ele Arquivamento SEC afirmou que Musk adquiriu mais de 5% das ações ordinárias do Twitter até 14 de março de 2022. Ele acrescentou que deveria divulgar essa informação em até 10 dias, o que não fez. Musk revelou a informação em 4 de abril de 2022, 11 dias após o vencimento.

O processo acrescenta que, como Musk manteve suas compras de ações do Twitter a preços baixos, ele pagou US$ 150 milhões a menos aos investidores.

Em comunicado a diversos meios de comunicação, o advogado de Musk, Alex Spiro, afirmou que o processo da SEC nada mais era do que uma “farsa”. Ele também chamou isso de admissão de sua incapacidade de apresentar um caso adequado. Ele também afirmou que seu cliente “não fez nada de errado”.

Musk também criticou a SEC em vários posts do X. Há dois meses, ele disse no X que a SEC era simplesmente uma “instituição armada” envolvida em “trabalho político sujo”.

No dia seguinte, ele compartilhou uma captura de tela de uma carta que seu advogado escreveu ao presidente da SEC, Gary Gensler, o desconhecido. Carrasco anunciou sua saída do cargo em 20 de janeiro, após A promessa de Donald Trump de demiti-lo depois de assumir o cargo. Esta carta revelou que a SEC exigiu que Musk pagasse a eles uma quantia não revelada para liquidar as acusações sobre suas compras de ações no Twitter ou correria o risco de enfrentar acusações por vários motivos.

Hoje, o ligou para a agência uma “organização totalmente quebrada”. Ele enfatizou que o foco deles em seu caso foi equivocado quando deveriam se concentrar em muitos outros crimes impunes.