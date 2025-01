Por que a segunda temporada de NCIS: Sydney não será lançada em 31 de janeiro? Atraso explicado

NCIS: Sydney Temporada 2 Foi originalmente programado para estrear em 31 de janeiro na CBS nos EUA e Paramount + na Austrália agora é atrasado. A série está adiada por uma semana e chegará com nova data de estreia. Criada por Morgan O’Neill, a série de ação militar se passa em Sydney e tem como foco um grupo de agentes especiais que investigam crimes navais.

À medida que a expectativa do público para a 2ª temporada continua crescendo, aqui está um artigo detalhado revelando a data de lançamento do episódio 1 e o motivo do atraso.

Veja por que a segunda temporada de NCIS: Sydney não estreia em 31 de janeiro

NCIS: Sydney A 2ª temporada não estreará em 31 de janeiro, pois a CBS planeja estrear um especial que será anunciado em breve na data indicada (via Linha de TV).

No momento em que este artigo foi escrito, a CBS não anunciou o título do especial, que será agendado no NCIS: Sydney’s Place em 31 de janeiro. A primeira temporada da série estreou em novembro de 2023, obtendo fortes avaliações e audiência.

Recebeu críticas muito positivas de críticos e telespectadores e ganhou popularidade entre os fãs de dramas policiais e programas policiais. Poucos meses após o término da primeira temporada, a CBS encomendou outra temporada para este spinoff do NCIS.

Quando o episódio 1 da 2ª temporada de NCIS: Sydney será lançado?

NCIS: Sydney Season 2 Episode 1 está programado para lançamento em 7 de fevereiro de 2025.

O episódio, intitulado “Heart Starter”, mostrará o agente especial do NCIS, DeShawn Jackson, assumindo o cargo de chefe. Em meio ao caos de um novo chefe no local de trabalho, a equipe de agentes imparáveis ​​está determinada a rastrear o assassino em fuga. A série estará disponível para transmissão na Paramount +. O serviço oferece um teste de 7 dias para novos usuários. No entanto, os usuários regulares devem ter uma assinatura válida para assistir ao programa.