O lótus branco Recentemente, ele voltou com sua terceira parcela. Relacionar a vida dramática e emocionante de diferentes personagens em um complexo fictício. Como os fãs são fisgados na história da nova temporada, eles estão confusos sobre um aspecto. Não é outro senão a mudança no tema de abrir a série. Então, por que o introdução A música mudou em LOTO BLANCO Temporada 3?

Aqui está tudo a saber sobre esse grande desenvolvimento na série comédia-drama.

Aqui está por que a temporada de Lotus White mudou sua música de introdução

A temporada branca de lótus mudou sua música de introdução para se alinhar com seu tema. A música principal da primeira temporada intitulada “Aloha”! Ele se tornou popular por sua melodia única e memorável. A segunda temporada teve um remix de ópera intitulado “Renaissance” e também foi um grande sucesso entre os fãs.

No entanto, o compositor Cristobal Tapia De Veer agora apresentou uma nova música principal para a nova parcela. Tem uma atmosfera um pouco mais atmosférica e surreal em comparação com a maravilhosa pista de dança na entrega anterior.

No entanto, a razão por trás da mudança foi acompanhar o tema da terceira temporada. A série muda sua música temática a cada temporada para refletir a história, o palco e os personagens. Por exemplo, a música da segunda temporada teve elementos de ópera renascentista e italiana desde que a história foi estabelecida na Sicília. O tema da terceira temporada é a espiritualidade, que explica a qualidade mística da pista.

Durante uma entrevista com VariedadeTapia de Veer explicou como a música da terceira temporada foi inspirada por uma música que ele ouviu no Tiktok. “Acho que a melhor música que ouvi nos últimos anos que me lembro são as pessoas que harmonizam um gato em Tiktok”. Ele elogiou a originalidade do vídeo de Tiktok afirmando: “É super emocionante e tão espontâneo e fresco que isso está capturando muito mais minha atenção do que a música pop super produzida”.

No entanto, os fãs do programa estão confusos e decepcionados, pois estavam acostumados com as músicas temáticas originais. Um usuário escreveu em desconhecido (Anteriormente, Twitter), “A principal música do título de Lotus White, estou chorando WTF está acontecendo”. Outro fã tarefa Que os fabricantes não deveriam ter mudado a música de introdução desde a nova música “não atinge a mesma”.

A 3ª temporada de Lotus White é transmitida no Max.