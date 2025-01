Por que a terceira temporada de Help Me Todd foi cancelada?

Numa reviravolta inesperada, a decisão da CBS de cancelar Então me ajude Todd Depois de duas temporadas de sucesso, deixou os fãs perplexos e decepcionados. O programa, conhecido por sua mistura única de drama jurídico e dinâmica familiar, teve avaliações consistentes e um público dedicado, tornando o anúncio ainda mais surpreendente.

Aqui está o que levou ao cancelamento, o raciocínio da rede e o que isso significa para o futuro da amada série.

Por que So Help Me Todd foi cancelado antes da 3ª temporada?

A CBS cancelou So Help Me Todd após duas temporadas em abril de 2024. O drama jurídico é estrelado por Skylar Astin como Todd, um investigador particular que trabalha para sua mãe advogada, Margaret, interpretada por Marcia Gay Harden. O programa recebeu elogios da crítica por combinar drama familiar com comédia jurídica, mas não foi renovado para uma terceira temporada.

O motivo oficial do cancelamento foram as classificações. So Help Me Todd teve uma média de 7,7 milhões de espectadores durante sua segunda temporada nas avaliações Live + 35 (via Tela de exibição). No entanto, esse desempenho ficou aquém de outros programas da CBS. A CBS afirmou que precisava de espaço para uma nova programação, incluindo a reinicialização de Matlock, estrelado por Kathy Bates. Com a lista lotada, a emissora decidiu cortar o programa junto com outros.

So Help Me Todd fez parte de uma reestruturação mais ampla da programação de 2024 da CBS. A rede cancelou vários programas, incluindo séries de longa duração como Blue Bloods (14 temporadas) e Young Sheldon (7 temporadas). Comparado a estes, So Help Me Todd foi o corte mais curto da série. Esta reestruturação generalizada foi impulsionada pela necessidade da CBS de priorizar novos pilotos e novos conteúdos para o outono.

Apesar da audiência sólida e do ligeiro crescimento na 2ª temporada, So Help Me Todd foi cancelado. Quase 80.000 fãs fizeram uma petição sem sucesso para salvá-lo. A CBS se recusou a transferir o programa para a Paramount+, alegando uma agenda lotada. A decisão destaca o desafio de equilibrar classificações e competição em uma programação lotada. Embora popular entre os fãs, o futuro do programa permanece incerto. Atualmente não há planos de reativação em outras redes ou plataformas.