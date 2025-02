Por que a Vila Sésamo foi cancelada pela HBO?

Rua Sésamo Ele está entretido aos fãs há décadas. Ele se concentra no Great Bird -Loving Bird, envolvido em atividades emocionantes, juntamente com seu grupo de personagens. O show fornece lições úteis para as crianças, ensinando cores, alfabetos, números, formas e muito mais. No entanto, em uma virada impressionante dos eventos, a HBO decidiu não transmitir novos episódios da série deixando os fãs chocados. Então, por que a HBO cancelou a Vila Sésamo?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cancelamento da série educacional infantil.

Eis por que a HBO cancelou a gergelim

A HBO decidiu cancelar a Vila Sésamo devido a uma nova estratégia de programação.

A série está na HBO desde 2016 e as empresas assinaram pela última vez um acordo de cinco anos em 2019 que o transferiu para a HBO e Max. No entanto, a rede em dezembro de 2024 decidiu não renovar seu acordo para a transmissão de novos episódios no Max.

A razão por trás dessa decisão repentina foi a estratégia de rede para mudar sua abordagem para o conteúdo. Max agora se concentrará em produzir mais conteúdo para adultos e parentes como a próxima série Harry Potter. Um porta -voz do Max compartilhou esse desenvolvimento com O repórter de Hollywood. O membro declarou: “Foi uma experiência maravilhosa e criativa trabalhando com todos na Vila Sésamo na icônica série infantil e estamos muito satisfeitos por poder manter algumas das séries da biblioteca em Max nos Estados Unidos quando lançamos Max, embora E de acordo com os comentários de uso e consumidor, tivemos que priorizar nossa abordagem de histórias para adultos e famílias.

Enquanto Max decidiu não renovar o acordo para novos episódios, ele continuará transmitindo episódios da biblioteca da Vila Sésamo até 2027. Um porta -voz da Vildeshop disse à loja que eles revelariam “novos planos de distribuição nos próximos meses”.

CEO da Sesame Workshop também compartilhado Em 2023, esse plano de reinventar o show pela 56ª temporada. O novo formato mostrará segmentos liderados pela narrativa mais longa com a série animada, como 123.

No entanto, os planos para a próxima temporada dependem do contrato do fabricante com uma nova plataforma de transmissão após o Max. Será interessante ver o que o futuro reserva para a Vila Sésamo. A temporada 55 do programa estreou no máximo em janeiro de 2025.