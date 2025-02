Por que Andy de Eugene Cordero deixou o Tacoma FD?

Andy de Eugene Cordero desempenhou um excelente papel em Tacoma FDAs três primeiras temporadas. Ele conquistou o coração dos fãs através de seu charme único e seu comportamento peculiar. Como tal, os fãs ficaram surpresos incrivelmente quando não apareceu na quarta temporada, na última temporada. Desde então, eles se sentiram curiosos por sua ausência na última temporada.

Então, por que Andy, de Eugene Cordero, não compareceu ao Tacoma FD após a terceira temporada e por que ele foi antes da quarta temporada? Aqui está sua pergunta respondida.

Eis o porquê de Andy de Eugene Cordero deixou Tacoma FD

A razão no universo do motivo pelo qual Andy, de Eugene Cordero, deixou o Tacoma FD antes da quarta temporada porque ele se juntou à companhia de carpetes de seu tio completo. Foi estabelecido nas temporadas anteriores para trabalhar lá na parte do tempo.

No entanto, os showrunners nunca deram um motivo oficial para a partida do ator do programa. O próprio Cordero não revelou por que deixou o programa antes da quarta temporada. Apesar disso, os fãs haviam resolvido um possível motivo para a partida do ator.

Essa provável razão é agendar conflitos causados ​​pela participação de Eugene Cordero na série Loki da Marvel Studios, onde ele interpretou Casey, um agente da TVA que o protagonista homônimo está após sua primeira chegada à sua sede. Em Loki, Casey de Cordero teve um papel recorrente na primeira temporada, onde também interpretou outro personagem chamado Hunter K-5E antes de ser promovido à série regular na segunda temporada.

É possível que sua maior participação na segunda temporada tenha causado o Eugene Lamb deixasse o Tacoma FD. Segundo os relatos, as filmagens da segunda temporada de Loki ocorreram entre junho e outubro de 2022.

Finalmente, a carreira de Lamb ainda estava se fortalecendo, apesar de sua partida. O ator e comediante de 46 anos apareceu em vários outros projetos notáveis, como Star Trek: Downing Dubks.

As quatro temporadas do Tacoma FD estão atualmente sendo transmitidas na Netflix.