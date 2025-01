Por que Biden perdoou Mark Milley antes de Trump assumir o cargo

O perdão preventivo do ex-presidente Biden ao general aposentado Mark Milley, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, dará ao oficial militar aposentado um escudo contra qualquer ação que o presidente Trump possa tomar contra ele em meio a sua rivalidade altamente pública.

Biden também concedeu na segunda-feira perdões preventivos a Anthony Fauci, ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas; alguns parentes de Biden; e membros do comitê da Câmara que investigou o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA.

Trump, que alertou sobre “inimigos internos” durante a campanha eleitoral, levantou temores de que recorrerá ao Departamento de Justiça para retaliação política. Ele se manifestou repetidamente contra Milley desde que deixou o cargo e uma vez sugeriu que ele merecia a execução.

Milley respondeu por vezes com força aos comentários de Trump, atacando Trump no seu discurso de despedida como presidente do Estado-Maior Conjunto em Setembro de 2023, dizendo aos militares reunidos: “Não juramos em nome de um aspirante a ditador”.

Milley supostamente chamou Trump de “um fascista até a medula” em comentários incluídos em um livro 2024 do jornalista Bob Woodward.

“Ninguém jamais foi tão perigoso para este país quanto Donald Trump”, disse Milley, segundo Woodward.

Milley também disse a Woodward que estava preocupado com a possibilidade de Trump tomar medidas contra ele, dizendo que o presidente era “uma propaganda ambulante do que ele vai tentar fazer”.

Milley também foi fonte do livro “Peril” de Woodward, de 2021, no qual ele supostamente compartilhou preocupações sobre a estabilidade mental de Trump e preocupações com a segurança nacional.

Trump nomeou Milley para presidir o Estado-Maior Conjunto em 2019. Milley teve um início difícil como o principal oficial militar do país.

Em 2020, durante os motins por justiça racial na capital do país, Milley supostamente teve uma briga aos gritos com Trump sobre o envio de militares na ativa contra os manifestantes. Vários dos seus altos funcionários, incluindo o então secretário da Defesa, Mark Esper, impediram Trump de enviar todas as tropas.

Durante o motim, Milley também apareceu com Trump para uma oportunidade fotográfica na Lafayette Square, perto da Casa Branca. Mais tarde, Milley se desculpou por estar lá.

Nos últimos dias da presidência de Trump, Milley teria garantido às autoridades chinesas que não haveria ameaça à China. O incidente enfureceu tanto Trump que ele postou no Truth Social que Milley era um “traidor” e sugeriu que ele merecia a execução.

A disputa entre Trump e Milley também esteve no centro do caso de documentos confidenciais contra Trump que o Departamento de Justiça perseguiu até Trump vencer as eleições de novembro.

Trump acusou frequentemente os democratas de o atacarem injustamente e prometeu acabar com a militarização do Departamento de Justiça. apesar de também não descartar processos contra políticos “corruptos” ou “desonestos”.

No seu discurso inaugural na segunda-feira, após tomar posse, ele prometeu que “a balança da justiça será reequilibrada” e acabará com “a cruel, violenta e injusta armamento do Departamento de Justiça e do nosso governo”.

“Nunca mais o imenso poder do Estado será usado como arma para perseguir adversários políticos”, disse Trump. “Isso não vai acontecer de novo.”

Num discurso posterior no Emancipation Hall, Trump nomeou Milley em comentários denunciando os indultos de Biden.

“O que está acontecendo? Por que estamos fazendo isso? Por que estamos tentando ajudar um cara como Milley?” Trump disse. “Ele foi perdoado pelo que disse, terrível o que disse.”

Ele desculpe por milley protege-o de processo por qualquer crime contra os EUA nos termos da lei ou do Código Uniforme de Justiça Militar e cobre um período de 1º de janeiro de 2014 a 20 de janeiro de 2025, que abrange seu tempo como chefe de estado, major do Exército e ex-presidente do Chefes de Estado-Maior Conjunto.

Biden disse em um comunicado que o perdão “não deve ser confundido com o reconhecimento de que um indivíduo cometeu qualquer crime, nem deve a aceitação ser mal interpretada como uma admissão de culpa por qualquer crime”.

“A nossa nação tem uma dívida de gratidão para com estes funcionários públicos pelo seu compromisso incansável com o nosso país”, disse ele.

Biden, que não mencionou o nome de Trump, disse que Milley “serviu a nossa nação durante mais de 40 anos, ocupando múltiplas posições de comando e liderança e deslocando-se para algumas das partes mais perigosas do mundo para proteger e defender a democracia”.

“Como presidente do Estado-Maior Conjunto, ele guiou as nossas Forças Armadas através de ameaças complexas à segurança global e fortaleceu as nossas alianças existentes enquanto forjava novas”, acrescentou Biden.

em um declaração ao USA TodayMilley, que ingressou na Universidade de Georgetown e na Universidade de Princeton no ano passado, disse estar “profundamente grato” pelo perdão.

“Depois de quarenta e três anos de serviço fiel e uniformizado à nossa Nação, protegendo e defendendo a Constituição, não desejo gastar o tempo restante que o Senhor me concede lutando contra aqueles que podem buscar injustamente retaliação pelo que considero desrespeito”, ele disse.

