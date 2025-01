Por que Caleb Pressley está deixando a Barstool Sports?

Curioso porque Calebe Pressley Saindo do banco do bar? Os fãs da Barstool Sports, uma conhecida plataforma de notícias sobre esportes e cultura pop, ficaram chocados com o recente anúncio de Pressley de se separar da empresa. Conhecido por apresentar a popular série Sundae Conversation, a saída de Pressley gerou especulações sobre o que vem por aí para o querido entrevistador.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a saída de Pressley do popular site de blogs.

Caleb Pressley deixa a Barstool Sports para abrir sua própria produtora.

Pressley anunciou esta decisão nas redes sociais através de um esquete onde respondia às perguntas das crianças. O podcaster explicou que às vezes na vida você precisa “correr alguns riscos” e sair e fazer “suas coisas”. Ele explicou ainda sua gratidão ao Barstool, que o contratou na faculdade, mas agora seu contrato acabou.

Caleb Pressley agora partirá por conta própria para iniciar sua própria produtora, conhecida como Bill Joe Productions. de acordo com O repórter de HollywoodVocê deseja criar conteúdo fora do controle de uma única plataforma.

Também manteve os direitos do Sundae Conversation, que agora irá ao ar sob a bandeira. Pressley será acompanhada por seu co-apresentador do Sundae Conversation, Glenn Ball, que também deixou o Barstool. Os dois produzirão o programa e planejam lançar 20 episódios este ano. (através certo)

Balls falou sobre esta nova oportunidade em uma postagem de despedida do Barstool em seu Instagram. Ele disse: “A oportunidade apresentada ao Sr. Pressley de ser o funcionário número um da Bill Joe Productions enquanto continuava com Sundaes e muito mais é uma que ele simplesmente não poderia deixar passar”.

Caleb Pressley também colaborará com Shadow Lion, uma agência criativa de Tom Brady para Sundae Conversation e outros novos conteúdos. Além disso, as duas produtoras planejam trabalhar com Underdog Fantasy para uma série esportiva.