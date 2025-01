Por que Chris Jones estava chorando durante o Chiefs vs. Game. Contas?

Chris JonesO ataque defensivo do Kansas City Chiefs atraiu atenção significativa durante o jogo Chiefs versus. Contas. Durante o jogo do campeonato da AFC, os fãs não puderam deixar de notar Jones choro. Muitos fãs querem saber por que eu estava chorando durante o jogo da NFL.

Por que Chris Jones estava chorando?

Chris Jones, a estrela defensiva do Kansas City Chiefs, mais uma vez mostrou sua equipe emocional durante o jogo do campeonato da AFC contra o Buffalo Bills. Conhecida por quebrar durante o hino nacional, Jones foi visto limpando as lágrimas enquanto o oficial não comissionado da Marinha aposentada Wilson ofereceu um desempenho em movimento antes do início. Mais tarde no jogo, quando os Chiefs garantiram sua vitória por 32-29, Jones superou a emoção quando abraçou os companheiros de equipe na margem.

Alguns espectadores se voltaram para as redes sociais para expressar sua preocupação de que Jones fique empolgado. Um usuário escreveu“Por que Chris Jones está chorando tanto”? Outro comentou Em X, “Eles tiveram meu grande amigo (Chris Jones) chorando!” Após o jogo, Jones enfatizou o quão desafiador foi o caminho para a vitória para os Chiefs. Ele disse: “Tudo o que queríamos era uma oportunidade de tocar (uma multidão de três). Estamos lá. Você tem que começar de novo com o núcleo jovem que você tem … você tem que incutir os hábitos de confiança, química … construir a roupa ao longo do ano … tivemos que superar muitos ferimentos desde o início. Ele fala sobre a resistência dessa equipe.

Apesar de registrar apenas um tackle contra Bills, Jones desempenhou um papel crucial, interrompendo a ofensiva de Buffalo. Conversando com jornalistas, Jones reconheceu o desafio de impedir o marechal de Bills, Josh Allen e seu melhor corredor, James Cook. Falando sobre a estratégia da equipe, Jones disse: “Embora tenhamos disciplinado, acho que podemos afetá -la (Allen). Temos que estar (abaixo) o guarda -chuva da disciplina.