Por que Chris Martin, do Coldplay, pediu desculpas em um show em Mumbai?

Jogo frio Chris Martin surpreendeu os fãs durante o show eletrizante da banda em Mumbai com uma declaração inesperada que rapidamente se tornou o assunto da noite. Reservando um momento durante a apresentação, Martin dirigiu-se ao público e agradeceu pela recepção calorosa, apesar das origens britânicas da banda. Agora, muitos estão curiosos para saber por que Chris Martin se desculpou no show do Coldplay em Mumbai.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

Chris Martin pede desculpas em show do Coldplay em Mumbai

Durante o recente show do Coldplay em Mumbai, Chris Martin surpreendeu seus fãs com um pedido de desculpas inesperado e sincero. Enquanto a banda tocava seu show energético, Martin reservou um momento para se dirigir ao público e agradecer-lhes pela recepção calorosa, apesar das raízes britânicas da banda. Ele expressou a sua gratidão e disse: “É surpreendente para nós que nos recebam bem, apesar de sermos da Grã-Bretanha. Obrigado por nos perdoar por todas as coisas ruins que a Grã-Bretanha fez.” O pedido de desculpas, que muitos interpretaram como um reconhecimento subtil do passado colonial da Grã-Bretanha, rapidamente se tornou tema de conversa.

A resposta do público foi mista, com alguns fãs apreciando a humildade de Martin. Enquanto isso, outros encontraram humor na situação. Isto gerou debates acesos nas redes sociais, com alguns elogiando Martin por reconhecer o passado, enquanto outros fizeram comentários despreocupados sobre o legado colonial da Grã-Bretanha. um usuário escreveu em X: “É uma humildade que ele venha aqui e diga isso. Obrigado por ser humano.”

Esta foi a quarta visita do Coldplay à Índia e a segunda vez que se apresentaram em Mumbai. O show, que deu início à etapa indiana da turnê Music of the Spheres, foi um momento significativo para os fãs que aguardavam ansiosamente o retorno da banda após nove anos. O momento sincero de Martin acrescentou um toque memorável à noite. Enquanto estava em Mumbai, Martin estava acompanhado por sua namorada Dakota Johnson. O casal explorou a cidade e visitou marcos culturais como o Templo Siddhivinayak.