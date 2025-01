Por que Dan Abrams deixa o NewsNation e quando?

Dan Abrams, apresentador do Dan Abrams Live, revelou que ele deixará seu programa de programação em estrela em Jornal Em fevereiro de 2025. Compartilhando as notícias durante uma transmissão de dezembro de 2024, Abrams confirmou que ele permanecerá parte do NewsNation em um novo papel. Agora, muitos estão curiosos para saber o motivo por trás de sua partida.

Dan Abrams anunciou que deixará seu programa de programação Star Dan Abrams ao vivo no NewsNation no início do próximo ano. Durante uma transmissão de dezembro de 2024, Abrams compartilhou as notícias com os telespectadores, citando os desafios de equilibrar suas várias responsabilidades.

Ao longo dos anos, ele construiu um portfólio impressionante, trabalhando como chefe de analistas jurídicos da ABC News, organizando o programa Reelz em Patrol Live e dirigindo um programa diário de rádio Siriusxm. Ele também gerencia um crescente império da mídia digital que inclui Mediaite e Law & Crime.

Ao explicar sua decisão, Abrams compartilhou: “Três anos após essa oportunidade realmente inesperada, cheguei ao ponto em que é impossível continuar dedicando o tempo necessário para esse programa, além de executar e cultivar meus outros negócios”. Enquanto reconheceu o quanto ele gostava de organizar o programa noturno, Abrams admitiu que as demandas de suas outras empresas se tornaram significativas demais para ignorar. Apesar de desistir de anfitrião, Abrams garantiu aos espectadores que ele permanecerá parte do NewsNation em um papel de contribuinte, e espera -se que mais detalhes sigam em fevereiro de 2025.

Desde que ingressou no Newsnation em 2021, Abrams desempenhou um papel crucial na configuração da identidade da rede como uma plataforma politicamente neutra. Seu show costumava ser transmitido às 20h antes de se mudar para o slot das 21h para acomodar Chris Cuomo. O NewsNation ainda não anunciou quem cuidará do momento crítico das 21h. Até sua partida em fevereiro, Abrams continuará a organizar o programa.