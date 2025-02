Por que Dan Aykroyd estava na celebração do 50º aniversário do SNL?

Ele Saturday Night Live 50º aniversário A celebração foi um evento cheio de estrelas, com muitos membros de queridos elencos retornando para marcar a ocasião. No entanto, a ausência de E Aykroyd Eles deixaram muitos fãs se perguntando por que ele não estava presente em SNL.

Aqui está tudo a saber sobre a ausência de Aykroyd do 50º aniversário do SNL.

Por que Dan Aykroyd estava ausente do 50º aniversário do SNL

Dan Aykroyd estará notavelmente ausente do 50º aniversário do Saturday Night Live, uma virada surpreendente, dado seu papel como um dos membros originais do elenco do programa. Uma fonte próxima a Aykroyd confirmou que “não poderia vir” para o evento (através de Latenista).

No entanto, seus momentos icônicos dos primeiros anos de SNL devem aparecer em clipes durante a transmissão. A razão exata por trás de sua ausência ainda é clara. A ausência de Aykroyd significa que os jogadores originais “não prontos para a programação das estrelas” não serão concluídos. Os fãs estavam esperando uma reunião completa do elenco original, mas isso não acontecerá mais.

O especial, que é transmitido em 16 de fevereiro, continuará cheio de estrelas. Possui membros atuais e anteriores do elenco, incluindo Will Ferrell, Tina Fey, Eddie Murphy e Maya Rudolph, entre muitos outros.

A ausência de Aykroyd é significativa devido ao seu importante papel nos primeiros anos do programa, especialmente como membro do elenco original de 1975. Hader, que foi uma figura central no SNL de 2006 a 2013, não apareceu em nenhum episódio recente (através Puck News).

Embora Aykroyd e Hader não estejam presentes pessoalmente, o 50º aniversário Special continuará sendo uma celebração importante do legado do SNL. Também terá aparições de membros do “Cinco Timers Club”. Isso inclui Steve Martin, Tom Hanks e Martin Short, junto com muitas outras celebridades.