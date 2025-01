Por que David Muir, da ABC, está enfrentando reação negativa por reportar sobre os incêndios em Los Angeles?

Observado ABC Notícias apresentador, David Muir, foi criticado por sua última aparição ao reportar sobre o horrível Incêndios em Los Angeles. Mais recentemente, foi relatado que vários incêndios ocorreram no sul da Califórnia, resultando em várias mortes e feridos. Muir cobriu a situação atual dos incêndios mortais. Porém, ele se tornou alvo de trolls por seu estilo jornalístico em meio a uma situação grave.

Veja por que o renomado anfitrião recebeu reação negativa ao relatar a situação atual.

O âncora da ABC News, David Muir, enfrenta críticas por suas reportagens

O popular âncora de notícias estava recentemente fazendo uma reportagem de campo cobrindo os incêndios florestais mortais em Los Angeles.

Durante sua reportagem, David Muir vestiu uma jaqueta amarela, com o nome da rede estampado nela. Porém, o que chamou a atenção dos espectadores foram as pinças atrás de sua jaqueta, quando ele se virou para que os espectadores vissem o estado atual do campo. Geralmente, os grampos são usados ​​para apertar uma peça de roupa solta.

Porém, o desastre fashion de Muir sendo visto no meio de uma situação grave, onde pessoas morriam, foi algo que levou os telespectadores a criticá-lo. Muitos levaram redes sociais para expressar suas opiniões sobre ele se preocupar mais com sua aparência do que com a bagunça ao seu redor.

Outros bombardearam o âncora da ABC News com vários comentários negativos, também chamando-o de “patético” e “narcisista”. Essa situação constrangedora envolvendo David Muir tem gerado muitas discussões na internet. No entanto, o anfitrião não abordou a reação até agora. (através Correio de Nova York) Não é a primeira vez que é alvo de críticas.

Há alguns meses, também houve rumores sobre a demissão de Muir da ABC, o que se revelou falso. Surgiram de páginas de redes sociais, sugerindo que ele tinha sido uma “vergonha para (sua) profissão” e, portanto, foi demitido. Além disso, o âncora de notícias tem sido frequentemente alvo de ataques por causa de suas opiniões políticas.

David Muir está associado à ABC News desde 2003. Ele foi inicialmente o âncora do World News Now. No entanto, ao longo dos anos, ele se destacou na indústria da radiodifusão, por meio de reportagens e moderação de debates políticos.