Em uma conversa instruída, uma tosse silenciada pode significar desacordo. É tragicamente irônico, portanto, que a tosse Raine, ou a tosse Raine, esteja rapidamente se tornando a doença infantil do pôster de infecções evitáveis.

Embora o governo dos Estados Unidos recomende uma série de vacinas que evitam a doença, as imunizações diminuem e a tosse das pessoas explodiu, com Mais de seis vezes mais infecções em 2024 Isso no ano anterior.

O ceticismo das vacinas existe há mais de dois séculos, desde que houve vacinas e seja o principal culpado nesse desastre de saúde pública. O ceticismo continuou a se transformar como doenças, o objetivo das vacinas parece ter sido controlado, como a eliminação da poliomielite nos Estados Unidos

Ironicamente, essas vitórias sobre vacinas ajudaram a alimentar o ceticismo das vacinas. As anti -cacinas postulam que as vacinas agora são desnecessárias, pois as doenças que aparentemente evitam e esquecem. Mas eles ainda são uma ameaça em todo o mundo quando não há crianças suficientes com vacinas para salvar vidas.

Se houvesse um equivalente recente ao “medicamento de entrada” para o ceticismo da vacina, teria que ser o papiloma humano ou a vacina contra o HPV. Esta série de tiros, que impede cerca de 90 % dos cânceres cervicais causados ​​pelo HPV, foi aprovado nos Estados Unidos em 2006, apesar de Objeções Isso, de alguma forma, a obtenção de um jab que evita o câncer comum nas mulheres levaria à promiscuidade.

Graças a esta vacina, no entanto, infecções com tipos de HPV causados ​​pela maioria dos cânceres relacionados Caiu dramaticamente Entre as mulheres jovens nos Estados Unidos, o que torna a eliminação do câncer do colo do útero uma possibilidade real.

No entanto, a diminuição de Robert F. Kennedy Jr. no ceticismo da vacina começou antes que a vacina contra o HPV fosse aprovada e, se possível, seu ceticismo público era ainda mais insidioso do que se opor a prevenir o câncer.

Seu objetivo era Tiro de sarampoIsso, nos Estados Unidos e em muitos outros países, ele eliminou o que havia sido um assassino comum na infância. Embora Mais de 100.000 As crianças ainda morrem de sarampo todos os anos em todo o mundo, a vacina evitada em sarampo Mais de 60 milhões Mortes em todo o mundo de 2000 a 2023.

Nós poderíamos listar Estudo após estudo Refutar os céticos e mostrar como as vacinas são seguras, mas isso não importa.

A agência federal que Kennedy foi nomeada para liderar, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, monitorou como as vacinas evitam efetivamente as mortes de sarampo, o câncer do colo do útero e outras doenças evitáveis ​​da vacina. Mas isso também não importa.

Kennedy e seus aliados são de alguma forma imunes à ciência. Como mais de 15.000 médicos apontaram, a agenda de Kennedy ameaça a saúde das crianças e gerações próximas.

Considerar sarampoUma das doenças infecciosas mais contagiosas. Quando as taxas de imunização com duas doses de uma vacina contendo sarampos excedem 95 % em uma comunidade, os epidemiologistas viram que essa doença altamente contagiosa não pode ganhar força, um conceito conhecido como imunidade a rebanho. Mas quando as taxas de imunização são submersas abaixo de 95 %, estamos preocupados que as infecções apareçam, como tenham feito em Louisiana e Dakota do Sul Em 2024.

Ou considere a falha de tosse. Dakota do Sul viu alguns dos maiores aumentos em Taxas de incidência Nos últimos anos. Quando as escolas abriram neste outono no Alasca, Casos de tosse de rancho surgiu. Taxas de imunização Nos dois estados, eles estão significativamente abaixo de onde deveriam estar.

Os surtos de doenças evitáveis ​​de vacinas representam em qualquer lugar uma ameaça aqui no USS em todo o mundo, as taxas de imunização infantil ainda estão se recuperando dos contratempos durante a pandemia Covid-19. Em 2023, Mais de 14,5 milhões de bebês Ele não recebeu vacinas básicas para crianças, colocando essas crianças em risco de doenças e morte.

As taxas de imunização nos Estados Unidos são muito maiores do que em muitos países, mas a cobertura das vacinas exigidas pelo Estado diminuiu para abaixo de 93 % Entre os jardins de infância durante o ano letivo de 2023-2024, marcando o quarto ano consecutivo em que estamos abaixo do objetivo de 2030 saudáveis ​​de 95 %.

Temos que escolher: se essas tendências devem ser revertidas para que as taxas de imunização possam começar a subir novamente ou se o fundo cairá com autoridades federais que se recusam a reconhecer a importância das vacinas e, o que é pior, promover a prevenção de vacinas.

Além de diminuir as taxas de vacinação das crianças, o Alasca, Louisiana e Dakota del Sur têm mais uma coisa comum: senadores americanos que desempenharão um papel fundamental se o Senado confirma que RFK Jr. é um quarto senador de Maine, onde as taxas imunização são acima da média dos Estados Unidos E doenças evitáveis ​​não são tão comuns, em parte devido à defesa de grupos como a Coalizão de Imunização do Maine e as famílias do Maine para vacinas.

Seria útil se houvesse uma vacina que pudesse imunizar alguém tão proeminente quanto Kennedy rejeitar o ceticismo das vacinas e abraçar a ciência. Mas, na ausência de tal sacerdote, esperamos uma coluna política, fortificada pelas evidências do que está acontecendo nos Estados de quatro senadores -chave.

William Moss é o diretor executivo do International Vaccine Access Center do Johns Hopkins Bloomberg Public School of Public Health.

