Por que Elon Musk mudou seu nome para ‘Kekius Maximus’ no X (Twitter)?

Elon Musk decisão recente de mude seu nome para “Kekius Maximus” no X (antigo Twitter) gerou uma avalanche de perguntas e especulações na Internet. A mudança de nome foi acompanhada por uma nova foto de perfil apresentando uma versão do meme Pepe, o Sapo. Agora, muitos estão se perguntando o motivo desse movimento repentino.

Aqui estão todos os detalhes por trás da mudança de nome online de Musk e as possíveis razões para a mesma.

Veja por que Elon Musk mudou seu nome no X (Twitter)

O CEO da Tesla e da SpaceX despertou mais uma vez a curiosidade, desta vez com uma mudança de nome em X (antigo Twitter).

Na terça-feira, Elon Musk mudou brevemente seu nome de perfil para “Kekius Maximus” e mudou seu foto do perfil para uma versão do infame personagem meme Pepe, o Sapo, vestido com uma armadura de gladiador. Embora ela tenha voltado ao nome e à foto originais na quinta-feira, a mudança rapidamente chamou a atenção de seus milhões de seguidores. Também gerou especulações generalizadas sobre seu significado.

Alguns acreditam que o nome seja uma mistura do meme de Pepe e Maximus, personagem principal do filme Gladiador. No entanto, o uso do meme por Musk levanta questões, já que o personagem tem uma história complicada. Tornou-se polêmico após ser cooptado por grupos extremistas. Além disso, Musk brincou em um recente x publicação“Kekius Maximus alcançará em breve o nível 80 em Extreme PoE.” Isso parece ser uma referência ao videogame Path of Exile 2 que Musk gosta.

O momento da mudança de nome de Elon Musk também coincide com um aumento no valor do Kekius Maximus, um token de criptomoeda que compartilha o mesmo nome. Embora não haja confirmação de que Musk esteja promovendo diretamente o token, seu aumento de 500% no valor levantou questões sobre a possível ligação entre os dois.

Embora Musk não tenha confirmado o seu envolvimento com o token, o aumento repentino levantou questões sobre se as suas ações foram uma estratégia inteligente para aumentar indiretamente o seu valor de mercado. Esta não é a primeira vez que ela deixa seus seguidores adivinhando com postagens enigmáticas. A história de Musk de promover ou influenciar tendências digitais, especialmente em criptomoedas, apenas aumentou as especulações em torno de sua última façanha online.