Por que está faltando o título da série e o livro de Harlan Coben?

Nova série de Harlan Coben Saudades de vocêbaseado em seu livro de mesmo nome, que acaba de estrear na Netflix e os fãs estão se perguntando por que a série tem esse título. A história segue uma detetive que conhece seu ex-noivo em um aplicativo de namoro. Ela descobre a ligação dele com uma conspiração criminosa, o que a leva a resolver o caso e localizá-lo, ansiosa por respostas sobre por que ele a abandonou anos atrás.

Então, é por isso que a série e o livro são intitulados Missing You.

Por que a série Netflix e o livro de Harlan Coben são intitulados Missing You

O título Missing You na série Netflix e no livro que ela adapta vem do single de mesmo nome de John Waite dos anos 1980.

Isto foi confirmado pelo próprio Harlan Coben em resposta a um artigo de 2014. Facebook postagem de John Waite, que parabenizou Coben pelo lançamento do livro. “Sim, o título MISSING YOU veio da música de John Waite. Também desempenha um papel na trama”, respondeu Coben.

Na série, “Missing You” também é usada como música especial de Kat e Josh. Eles cantaram essa música juntos no karaokê da festa de noivado. Além disso, o título também representa o arco da história de Kat. Este arco envolve Kat sentindo falta de seu namorado Josh e de seu falecido pai Clint, que foi assassinado.

Coben deu mais detalhes sobre o título da série da Netflix e do livro em exibição da série em Londres. “Pensei na música imediatamente”, disse Coben, de acordo com O repórter de Hollywood. Ele também mencionou que ele e Waite participaram de vários eventos juntos na época do lançamento do livro. Coben acrescentou que Waite lhe enviou e-mails depois de saber sobre a série. Ele disse ainda que Waite também lhe mostrou outras versões da música.

“Eu simplesmente pensei que aquela música era perfeita. “Funcionou como um título”, opinou Coben, acrescentando: “Funcionou como um significado”. O autor revelou que a música foi “uma das primeiras coisas” em que pensou enquanto escrevia o livro.