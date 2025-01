Por que Florence Pugh não interpretará papéis como ‘Midsommar’ novamente

Florence Pugh Recentemente, ele falou sobre não querer assumir papéis de personagens como Dani, de Ari Aster. Solstício de verão. Consequentemente, os fãs estão interessados ​​em saber o que Pugh disse.

Aqui está o que Florence Pugh tinha a dizer sobre seu papel em Midsommar e seu impacto em sua vida.

Florence Pugh assumiu papéis que a deixaram “devastada” por um longo período de tempo.

“Como quando fiz Midsommar, definitivamente senti que tinha abusado de mim mesmo em todos os lugares que ia”, disse ele a Josh Smith em uma aparição em seu podcast. Reinado com Josh Smith. A estrela da Viúva Negra mencionou que, ao longo dos anos, ela aprendeu a começar a “se proteger” de assumir papéis que poderiam ser incrivelmente difíceis de assumir por causa disso.

No entanto, Pugh não se arrependeu de estrelar o filme, chegando a dizer que estava “muito orgulhosa” de sua atuação. “Mas sim, definitivamente há coisas que você deve respeitar em si mesmo”, acrescentou.

Em Midsommar, Dani de Pugh é retratada como uma mulher enlutada. Após o suicídio da irmã e dos pais de sua personagem, ela vai para um festival de verão de nove dias. Aqui, ela ficou presa em vários rituais e cerimônias perigosas que a deixaram louca no final do filme.

Pugh admitiu em uma aparição em março de 2023 no Podcast fora do menu com Ed Gamble e James Acaster que nunca havia feito um papel como Dani de Midsommar antes de assumir o papel, o que foi extremamente desgastante. “Eu me colocaria em situações realmente ruins que talvez outros atores não precisem fazer, mas estaria apenas imaginando as piores coisas”, disse ele. Pugh acrescentou que seu desempenho ficava mais difícil a cada dia que filmava. Sua cabeça estava cheia de “coisas” que ficavam piores e mais sombrias.