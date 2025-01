Por que Francis Ellis foi demitido do Barstool?

Mídia esportiva reconhecida Banqueta de bar está atualmente passando por turbulências entre seus funcionários depois que surgiram rumores sobre a possível saída de Trabalhando com os meninos‘anfitriões. Consequentemente, os fãs voltaram sua atenção para o antigo Escritor de banqueta Francis Ellisque foi demitido sem cerimônia em 2019. Mas qual foi exatamente o motivo dessa decisão polêmica?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a saída de Ellis do site do blog e da empresa de mídia digital.

Em junho de 2019, o escritor que virou comediante postou um blog sobre o então desaparecimento da estudante universitária de Utah, Mackenzie Lueck.

Depois de compartilhar detalhes do caso, Ellis fez comentários depreciativos sobre Lueck, presumindo que ela estava “bem”. Ele se referiu a ela como uma “bebê orgulhosa”, citando relatos de que ela estava registrada no SeekingArrangement.com, um site de namoro que conecta pessoas mais jovens em dificuldades financeiras com suas contrapartes mais velhas e mais ricas. Ellis também zombou da presença de Lueck nas redes sociais, descrevendo seus seguidores no Instagram como “muito fracos”.

Tragicamente, poucas horas depois da publicação do blog, o corpo de Lueck foi descoberto. Isso levou o fundador da Barstool Sports, David Portnoy, a demitir Ellis. Em um vídeo agora excluído, Portnoy explicou: “Ele colocou e excluiu antes mesmo que eu soubesse que existia, mas o estrago já estava feito. Você simplesmente não pode fazer isso. Francis é um cara talentoso e vai ficar bem. Eu gostaria que não tivéssemos que demiti-lo, mas nós o fazemos”, de acordo com notícias da raposa.

Apesar da demissão, Francis Ellis reconheceu o seu erro num pedido público de desculpas. Ele admitiu: “Tragicamente, poucas horas depois, descobriu-se que Mackenzie havia sido assassinado. Só então percebi o quão horrível tinha sido o meu julgamento.” Ele também assumiu total responsabilidade por suas ações, afirmando: “A Barstool Sports me deu total liberdade para publicar meu trabalho sem supervisão e abusei dessa confiança com meu trabalho. “É por isso que David Portnoy me demitiu hoje e acho que foi totalmente justificado.”

De acordo com seu perfil, Ellis agora é redator freelance e atua como fundador e presidente da Ellis Prep LLC.