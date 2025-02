Por que Galactus é tão pequeno no Quarteto Fantástico: os primeiros passos? Tamanho explicado

Os Quartos Fantásticos: Primeiros passos O trailer forneceu uma visão do vilão mais esperado do MCU Galat. No entanto, muitos fãs ficaram perplexos por sua mudança de tamanho. É um ser cósmico maior do que a vida, empunhando o poder de consumir planetas para a sobrevivência. Mas no trailer, parece menor e não tem sua excelente forma, o que deixou alguns fãs confusos.

Então, vamos descobrir por que Galactus é pequeno no trailer Fantastic Four: First Steps.

Aqui está por que Galactus é tão pequeno no trailer Fantastic Four: First Steps ‘

Galactus tende a mudar seus tamanhos, de acordo com os quadrinhos, o que pode ser uma das possíveis razões para parecer pequena. Uma teoria também indica que pode inicialmente parecer pequena, mas gradualmente crescerá à medida que for fortalecida.

Quarteto fantástico: progresso dos primeiros passos Possui os principais heróis que estão se preparando para salvar a terra do planeta de desenvolvimento, Galactus. O primeiro visual mostra um Galactus inspirado na história em quadrinhos, que chama atenção na cidade de Nova York na década de 1960, onde o filme está sendo realizado originalmente. Enquanto os fãs estavam felizes por o MCU estar se concentrando mais em trazer precisão em quadrinhos para a narrativa, muitos estão interessados ​​em saber por que isso alterou o tamanho de Galactus.

Por não versado, Galactus é uma criatura cósmica que exerce a capacidade de modificar seu tamanho e aparência à sua própria vontade. O clipe fornece duas aparência de Galactus e seu tamanho é diferente em ambos.

O primeiro tiro vê sua sombra, cobrindo a cidade, marcando a chegada do perigo. Na próxima, parece ser um pouco maior que a estátua da liberdade, mostrando a discrepância do tamanho. Essas fotos particulares indicam que poderiam modificar sua aparência conforme sua conveniência para parecer mais forte e potencialmente engolir toda a cidade.