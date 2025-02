Por que há uma fileira na esgrima da fronteira? | Explicado

A equipe da BSF mantém a vigília na fronteira entre a Índia-Bangladesh em Chhatrahati, no distrito de Dinajpur Dinjpur, no oeste de Bengala. Arquivo | Crédito da foto: PTI

A história até agora: Em janeiro, a Índia e o Bangladesh trocaram palavras sobre medidas de segurança de fronteira, incluindo problemas de esgrima, com os dois países ligando para diplomatas e enviando uma mensagem sobre protocolos e acordos anteriores.

Qual é o comprimento da borda?

A Índia compartilha sua fronteira mais longa com Bangladesh, que é de 4.096 km. Após a mudança de regime em Bangladesh em agosto passado, as disputas explodiram em vários lugares na cerca na fronteira. Enquanto as autoridades de Bangladesh afirmam que as tensões surgiram em cinco lugares ao longo da fronteira devido à esgrima, o governo da Índia reiterou seu compromisso de garantir uma fronteira sem crime.

Quanto da fronteira é cercada?

O relatório anual do Ministério do Interior até 2023-24 indica que o comprimento total da fronteira entre a Índia-Bangladesh de 4096,7 km, aproximadamente 78% ou 3196.705 km, foi cercado. A fronteira da Índia com Bangladesh passa por cinco estados: Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura e Fronteira de Bengala, Fronteira Tripura, norte, norte, Norte Frontier de Bengala e Frontier del Sur de Bengala.

Enquanto em algumas fronteiras, mais de 80% da borda é cercada, em certas outras áreas, a esgrima nem sequer cruzou 50%. Por exemplo, na fronteira com Meghalaya, 443 km, 367 km (82,8 %) cercou, enquanto no sul de 405 km de Bengala (44 %) foi coberto por cercas. As disparidades nas cercas da fronteira são devidas ao terreno desafiador e aos quartos muito próximos da fronteira internacional. Por exemplo, 364 km dos 913 km da fronteira protegidos pela fronteira sul de Bengala são um rio, com Ichamati e Padma servindo como fronteira internacional entre os dois países.

O relatório do Ministério do Interior indica que houve alguns problemas na construção de cercas em certas seções nesta fronteira. Enquanto o rio e as características (as terras do lodo se formavam no rio já representam desafios geográficos para erguer cercas, às vezes a população de fronteira resiste à cerca, pois pode criar obstáculos para acessar suas terras perto da fronteira internacional.

Qual é o protocolo para cercas de fronteira?

As diretrizes conjuntas da Índia de 1975 para as autoridades de fronteira estabelecem que, após a linha limite identificável, ‘real’ ou ‘trabalho’, ela foi resolvida, nenhuma das partes terá alguma força de segurança de fronteira permanente ou temporária ou temporária ou temporária Qualquer outro pessoal armado a 150 metros depois de cada lado desta linha. “Uma posição permanente não será construída até que a demarcação final seja realizada e o problema seja resolvido”, estabelece o contrato.

Em locais onde a população de fronteira é estabelecida perto da fronteira internacional e são necessárias cercas em 150 jardas, os dois países precisam concordar um com o outro. Recentemente, surgiram disputas nas áreas onde as autoridades da BSF afirmam que seus colegas, a Guarda de Fronteira de Bangladesh (BGB), haviam concordado em erguer cercas, mas não honrar os acordos feitos antes de agosto de 2024.

O diretor do BSF, Daljit Singh Chawdhary, disse que, mesmo que certas áreas não sejam encontradas ao longo da fronteira, isso não significa necessariamente que ocorra infiltração ou outras atividades da Borda Cruzada. Ele apontou que, onde existem lacunas, são usadas soluções tecnológicas, como luzes de inundação, câmeras e drones.

O que está chegando?

Há um impulso do governo indiano para completar a cerca no alongamento restante. Enquanto a retórica política de acusar a BSF por lapsos na gestão de fronteiras pelo Congresso de Trinamool continua no oeste de Bengala, no nível político, o governo do estado concorda que é necessário que a fronteira seja cercada. Em janeiro de 2025, o gabinete ocidental de Bengala aprovou a alocação de cerca de 0,9 acres de terra em Karimpur para a BSF para estabelecer cercas.

Apesar das disputas que surgem na fronteira de Malda Rajshahi e Cooch Behar Lalmonirhat, os guardas de fronteira de ambos os países exerceram moderação e tiveram conversas para aliviar a situação. “Desde 5 de agosto de 2024, após a agitação em Bangladesh, o BSF realizou muitos SCPs (com coordenação simultânea) para manter a vigília e realizar 643 reuniões de fronteira com a BGB”, uma declaração de imprensa do BSF declarou em 1 de dezembro de 2024. Também é provável que a questão da esgrima de fronteira domine as conversas gerais do diretor entre BSF e BGB, programadas para comemorar de 16 a 20 de fevereiro.