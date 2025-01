Por que há uma queda nas matrículas escolares? | Explicado

A história até agora: A matrícula total de alunos em escolas em toda a Índia que estudam do 1º ao 12º ano foi reduzida em mais de um crore em 2023-24 em comparação com 2018-19. Após um intervalo de dois anos, o Ministério da Educação (MoE) lançou o Sistema Unificado de Informação Distrital para Educação Plus (UDISE+) para 2022-23, 2023-24 em 30 de dezembro de 2024.

O que dizem os números?

Em 2012-13, quando o Ministério da Educação começou a manter os dados da UDISE+, acreditava-se que o número total de estudantes que estudavam na Índia era de 26,3 milhões. Até 22 de novembro de 2022, quando os dados de 2021-22 foram divulgados, o número era de cerca de 26 milhões, até o mês passado, quando os dados de 2022-23 refletiam uma matrícula de 25,18 milhões, que caiu ainda mais para 24,8 milhões em 2023-24 (um queda de 6% ou 1,22 milhão de alunos) em relação aos anos anterior.

Como ocorreu tal queda?

Funcionários do Ministério da Educação nos relatórios UDISE+ negaram a responsabilidade de que os relatórios UDISE+ de 2022-23 e 2023-24 não sejam estritamente comparáveis ​​com os relatórios de anos anteriores devido a uma mudança na “metodologia” de recolha de dados. No entanto, o ex-professor e Chefe do Departamento de Defesa do Sistema de Informação de Gestão Educacional da NIEPA, Arun Mehta, baseado em Deli, disse que os relatórios da UDISE+ nada dizem sobre a queda acentuada no total de matrículas de estudantes e o declínio nas escolas públicas. “Os relatórios não explicam os motivos da queda. Apenas uma mudança na metodologia de recolha de dados não é razão suficiente”, disse o Professor Mehta, que trabalha em relatórios UDISE há 15 anos.

Qual é a mudança na metodologia?

Enquanto o Ministério da Educação afirma que o exercício de recolha de dados individuais de cada aluno, incluindo o seu número Aadhaar, foi implementado em 2022-23, o Prof. Mehta disse que um exercício semelhante foi iniciado em 2016-17 e durou um ano. “Já tínhamos previsto que não havia forma de verificar os dados apresentados pelas escolas sobre o número de alunos que estudam nas suas instalações, por isso, durante um ano, o NIEPA tentou recolher dados individuais dos alunos com o consentimento do Ministério da Educação. Contudo, nos anos seguintes este exercício foi interrompido e só foi reiniciado em 2022-23.”

O professor Mehta explica que o declínio nas matrículas de 2022-23 pode ser atribuído à eliminação da duplicação de matrículas (de alunos que mudam de escola, mas seus registros são mantidos em dois ou mais locais), números inflacionados de matrículas, etc. “O novo sistema de recolha de dados sugere que os números de matrículas anteriores foram sobrestimados em 5% a 6%. Então, o que aconteceu com esses alunos que não refletem mais os dados da UDISE? Foram incluídos anteriormente para fins de financiamento ou incentivo, como bolsas de estudo, refeições gratuitas, livros didáticos e benefícios em dinheiro? Em caso afirmativo, quanto financiamento foi atribuído a estes estudantes e foi utilizado de forma eficaz?”, questiona.

Por exemplo, em 2022-23, ₹32.515 crore (reais) foram incorridos no âmbito do esquema Samagra Shiksha, durante o período em que as matrículas diminuíram (último valor revelado). No atual exercício financeiro de 2024-25, a alocação no âmbito do regime é mais elevada – 37.010 milhões de rupias.

Quão comparáveis ​​são os dados da UDISE+ dos últimos anos com os dados de 2022-23, 2023-24?

Embora o Ministério da Educação avise que os dados da UDISE 2022-23 e 2023-24 não são comparáveis ​​com os dos anos anteriores, ao rever o relatório UDISE+ 2022-23, o Professor Mehta observou que os indicadores de eficiência, como taxas de abandono escolar, transição e as taxas de retenção foram calculadas com base nos dados UDISE+ 2021-22. “Apesar das diferenças na metodologia de recolha de dados, os indicadores, taxas e rácios permanecem comparáveis, pois reflectem a situação num momento específico, independentemente da metodologia utilizada”, afirma. Mesmo depois da implementação de métodos renovados de recolha de dados, houve um declínio de 37 lakh nas matrículas de estudantes entre 2022-23 e 2023-24. “O relatório UDISE+ nada diz sobre este declínio acentuado, nem há uma explicação para o declínio no número de escolas abrangidas pela UDISE+; Não está claro se este declínio nas escolas se deve à fusão ou ao encerramento de escolas”, afirma o Professor Mehta. Há também um declínio acentuado no número de escolas abrangidas pela UDISE+. Houve uma queda no número de escolas abrangidas: de 15.58.903 (2017-18) para 14.71.891 (2023-24), uma diminuição de 87.012 escolas. A maioria destas escolas são geridas pelo governo, com 76.883 escolas secundárias registadas nos últimos dados de 2023-24. “O Ministério da Educação deve explicar as razões do declínio das escolas. Isso foi devido a fechamentos e fusões de escolas? e ao fechar as escolas, foram seguidas as normas do direito à educação de ter uma escola primária num raio de um quilómetro?”, disse o professor Mehta.

Quais estados são os mais afetados?

Jammu e Caxemira registaram o maior declínio no total de escolas, com um declínio de 4.509 escolas, enquanto em Assam houve uma redução de 4.229 escolas e em Uttar Pradesh, 2.967. Outros estados afetados são Madhya Pradesh (2.170) e Maharashtra (1.368). “Com o encerramento das escolas, os pais procuram a readmissão dos seus filhos noutra escola próxima. Não é uma transferência automática. Os alunos desistem durante este processo, onde os pais não se sentem confortáveis ​​em solicitar a readmissão devido às distâncias maiores”, disse o professor Mehta.