Por que Heidi Klum deixa a AGT e quem está substituindo?

Curioso por que Heidi Klum deixa o Got Talent da AméricaTambém conhecido como Agtantes Temporada 20? O juiz há muito tempo é o favorito dos fãs, trazendo seu sinal de assinatura e experiência para o show por mais de uma década. Com sua partida repentina, muitos fãs de talentos dos Estados Unidos se perguntam o que levou a essa decisão e como o programa afetará no futuro.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a partida de Heidi Klum e o que esperar da 20ª temporada do America’s Got Talent.

Por que Heidi Klum deixa o America’s Got Talent antes da 20ª temporada?

Heidi Klum deixa o Got Talent da América antes de sua 20ª temporada, depois de julgar por 11 das últimas 12 temporadas. Sua partida segue o anúncio de seu retorno à Project Runway, que organizou de 2004 a 2017 (através de Prazo final). Os fãs especularam em sua partida, pois anteriormente equilibravam os programas entre 2013 e 2017.

Não houve motivo oficial para a partida da AGT, mas as fontes do prazo sugerem que pode ser uma decisão comercial, já que Klum está entre as personalidades do reality show. O site oficial da GFUS da AGT listou inicialmente como um juiz que retorna, o que aumenta a confusão. No entanto, os produtores agradeceram a Klum por suas contribuições e sugeriram colaborações futuras.

Quem está substituindo Heidi Klum como juiz na 20ª temporada do Got Talent da América?

Mel B, que julgou o talento dos Estados Unidos das temporadas 8-13, retornará a substituir Heidi Klum na 20ª temporada. Junta-se a Simon Cowell, Howie Mandel e Sofia Vergara no painel dos juízes. O anfitrião Terry Crews também está de volta. Isso marca uma reunião para Mel B, que anteriormente trabalhou com Klum antes de ambos partirem após a 13ª temporada.

A AGT tem um histórico de juízes rotativos, incluindo Julianne Hough e Gabrielle Union na 14ª temporada. A personalidade e a experiência enérgica de Mel B fornecem uma dinâmica familiar para o programa. Enquanto isso, as audições para a 20ª temporada estão em andamento. A temporada estreará em 27 de maio de 2025.

Enquanto o Got Talent da América celebra sua vigésima temporada, ele continua a evoluir enquanto permanece fiel ao seu apelo. O jogo de Heidi Klum marca o fim de uma época. No entanto, o retorno de Mel B garante uma transição suave com um rosto familiar.