Por que John Cena quer fazer um filme com a estrela da WWE CM Punk?

wwe Superestrela John Cena revelou recentemente que quer estrelar um filme com um de seus maiores rivais, CM Punk. Sendo este o seu último ano no ringue de wrestling, Cena está totalmente empenhado numa última passagem pela WWE.

John Cena e CM Punk criaram inúmeros momentos inesquecíveis para os fãs. A rivalidade deles é frequentemente considerada uma das maiores da história da WWE. Tudo começou em 2011 e continuou até 2013, impulsionado pela ascensão de Punk ao estrelato após sua famosa promoção Pipebomb. Isso configurou a memorável partida WWE Money in the Bank de 2011.

No Money in the Bank 2011, Punk derrotou Cena pelo Campeonato da WWE, momento que continua sendo um dos mais icônicos da história da WWE. Mas a rivalidade deles não terminou aí. Os fãs viram várias outras partidas épicas entre eles. Os fãs ainda se lembram de suas lutas incríveis no Night of Champions 2012 e de uma luta WWE RAW antes da WrestleMania 29.

Recentemente, os dois Superstars da WWE trocaram saudações amigáveis. Porém, Cena, que iniciou sua turnê de aposentadoria, anunciou que iria competir no Royal Rumble masculino.

Na última edição do WWE RAW, CM Punk também anunciou a sua entrada no combate, onde pretende eliminar 29 Superstars, incluindo Cena, para reclamar a vitória. Enquanto Cena e Punk se preparam para o Royal Rumble, Cena revelou porque quer trabalhar com CM Punk em um filme.

John Cena acha que os fãs vão adorar um filme com CM Punk

Em entrevista ao Collider, John Cena falou sobre o potencial de trabalhar com CM Punk em uma comédia de ação. Ele fixo“Normalmente, no espaço da comédia de ação, é uma espécie de óleo e água, ou dois estilos de comédia lutando entre si, e não quero dizer ‘combate’, mas acho que as pessoas adorariam CM Punk e eu juntos.” .”

A ideia de duas das maiores estrelas da WWE estrelando um filme juntas certamente entusiasmaria muitos fãs. Embora Cena tenha feito sucesso com sua carreira cinematográfica, Punk também deixou sua marca em filmes e séries de televisão, como a popular série FX Mayans MC.